Gerade erst wurde der letzte Abschnitt der B30 eröffnet, schon ist die nächste Baustelle in Sicht: Auf der Bundesstraße 32 im Norden Ravensburgs wird ab Montag, 20. Januar, die Brücke über den Bahngleisen saniert, teilte das Regierungspräsidium Tübingen mit. Außerdem soll die Fahrbahn bis zur Ulmer Straße einen neuen Belag erhalten.

Abfahrt von der B30 Richtung Weingarten gesperrt

Während der Bauarbeiten sind auf dem Bauabschnitt zwischen der Auffahrt zur B 30 (Ravensburg Nord) und der Ulmer Straße teils beide Fahrbahnen gesperrt. Die Abfahrt von der B30 auf die B32 in Richtung Weingarten ist während der Bauarbeiten nicht möglich. Fahrer, die von Berg über die Landesstraße kommen, können aber weiterhin auf die B30 auffahren.

Ab Mitte Mai soll die Brücke auf der B32 wieder in beide Fahrtrichtung, dann aber jeweils einspurig, befahrbar sein. „Die weiteren Arbeiten laufen dann unter Verkehr und die Umleitungen können aufgehoben werden“, teilte das Regierungspräsidium mit. Die Arbeiten an der B32 sollen bis Mitte Juli, also vor der Elektrifizierung der Südbahn abgeschlossen sein.