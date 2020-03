Axians trennt sich als Nachfolger der IT-Firma Fritz & Macziol vom Altstandort am Hörvelsinger Weg im Gewerbegebiet an der Tangente B 10/B 19. Stattdessen ist Ende 2022 ein Umzug in den Science Park III vorgesehen, erläutert Axians-Chef Jacques Diaz auf Anfrage in einem Statement. Axians...