Als erstes Element am neuen Bahnhofplatz geht die von ursprünglich zwei Spuren auf eine Spur reduzierte Autotrasse in der Friedrich-­Ebert-Straße stadteinwärts in Betrieb. Die Trasse wurde auf dem südlichen Abschnitt bei C & A am frühen Donnerstagabend fertig. Der nördliche Abschnitt entl...