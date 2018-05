Baustelle A8 Autobahnausbau auf der A8 zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord

Ulm / swp

Wegen Bauarbeiten zum 6-streifigen Ausbau auf der A8 bei Hohenstadt wird eine provisorischen Verbreiterung der Fahrbahn Richtung Karlsruhe eingerichtet. Außerdem werden Zu- und Abfahrten an der Anschlussstelle Ulm-West hergestellt.

Je nach Witterung beginnt am 25. Mai 2018, die Verkehrssicherung nach und nach im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West. Es entstehen in beiden Fahrtrichtungen Inselbaustellen zwischen den durchgehenden Fahrbahnen und der parallelen Fahrbahn für die Zu- und Abfahrten. In diesen Baufeldern werden Leitungen verlegt sowie die seitlichen Trennstreifen jeweils provisorisch befestigt.

Voraussichtlich im Herbst 2018 wird die Verkehrsführung nochmals angepasst, um die Arbeiten zur Verbreiterung abzuschließen und die Verkehrsumlegung vornehmen zu können.