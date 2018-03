Würdigung Auszeichnung für Ulmer Stadtrat Roth

Ulm / Rudi Kübler

Was für ein Bahnhof! Kein Wunder, die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg wird auch nicht alle Tag im Ulmer Rathaus verliehen. 82 Persönlichkeiten wurden landesweit seit 1977 mit dieser Medaille geehrt, die meisten in Silber, in seltenen Fälle auch in Gold. Die Auszeichnung erhielt unter anderem der Astronaut Ernst Messerschmid, der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger und der Schraubkönig und Kunstförderer Reinhold Würth. Zum erlauchten Kreis gehört seit gestern auch der Ulmer Augenarzt und Kommunalpolitiker Hans-Walter Roth.

OB Gunter Czisch händigte dem 74-Jährigen anlässlich eines kleinen Festakts die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehene Medaille in Gold aus und würdigte Roths „unglaublich hohes Engagement“. Der CDU-Stadtrat, der seit 1989 im Gremium sitzt und als „eigenwillig“ gelte, sei nicht nur bekannt dafür, dass er „dicke Bretter“ bohre. Manchen, auch das verhehlte Czisch nicht, könne der Kommunalpolitiker mit seinem beharrlich-penetranten Auftreten auch zur „Weißglut“ bringen. Indes: „Roth ficht immer für die gute Sache“. Ganz gleich, ob für den Wiederaufbau von Vukovar, für die Aktion „Brillen für Afrika“, für die Ulmer Feuerwehr, für die Magirus-Oldtimer-Sammlung oder das AEG-Telefunken-Museum.

Und der Geehrte? Roth selber hob auf Ulm als soziale Stadt ab („1240 gab es die erste Ulmer Armenklinik, schon 1500 eine Tafel“). Jeder, der im Ehrenamt tätig ist egal in welchem Bereich, habe diese Medaille verdient, sagte der Stadtrat, der gestern vor zehn Jahren die Ulmer Armenklinik gründete – auch gegen den Widerstand der Ärztekammer, die ihm sogar mit dem Entzug der Zulassung gedroht habe. Sein Motto: nicht fragen, nicht diskutieren, sondern zupacken. „Eine Demokratie lebt vom Engagement der Bürger.“