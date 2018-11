Preis Auszeichnung für die Stadt Ulm

Ulm / swp

Zum fünften Mal in Folge hat die Stadtverwaltung Ulm die Auszeichnung „Total E-Quality“ bekommen. Mit dem Prädikat werden Bemühungen um Chancengleichheit im Beruf gewertet. Erstmals hatte sich die Stadt auch im Bereich Vielfalt beworben und den Nachhaltigkeitspreis zugesprochen bekommen. „Die Führungspersönlichkeiten unserer Prädikatsträger haben erkannt, dass gelebte und in der Organisation fest verankerte Chancengleichheit und Vielfalt zu mehr Erfolg führt. Sie präsentieren sich mit ihrer Personalpolitik als zukunftsweisende Vorbilder in unserer Gesellschaft“, lobte Eva Maria Roer, Vorsitzende des Vereins Total E-Quality, bei der Preisübergabe.

Bürgermeister Martin Bendel nahm die Auszeichnung entegen und sagte: „Der Frauenanteil bei Führungspositionen liegt bei uns inzwischen bei 54 Prozent. Als positiv werten wir auch, dass der Anteil der Männer in Elternzeit von vier Prozent im Jahr 2015 auf inzwischen 15 Prozent gestiegen ist. Diese beiden guten Quoten zeigen, dass unsere Bemühungen um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf greifen.“

Positiv hervorgehoben hat die Fachjury auch das neue Ausbildungskonzept der Stadt Ulm von 2017, in dem die Schwerpunktthemen Internationale Stadt, Chancengleichheit sowie Inklusion und digitale Welt explizit mit konkreten Maßnahmen verankert wurden.

Das Prädikat Total E-Quality wird jährlich vergeben. Die Auszeichnung gilt für jeweils drei Jahre und ist das Ergebnis eines umfangreichen Bewerbungsprozesses.