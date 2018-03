Szene Ausverkaufte Party in der Arena

Neu-Ulm / swp

In der Arena erwies sich am Wochenende die Party „We love the 90’s“ mit 2500 Besuchern als Riesenerfolg – obwohl sie, wie berichtet, eher kurzfristig als Ersatz für die abgesagte „Mega 90er live“ auf die Beine gestellt wurde. Veranstalter Mario Schneider, auch bekannt von der Ibiza World Club Tour, freute sich über „glücklich tanzende Menschen“, die auch zu Hits wie „Macarena“, „Barbie Girl“ oder „Rhythm is a Dancer“ mitsingen konnten, und zwar auf zwei Floors. Es gibt eine Neuauflage im Dezember.