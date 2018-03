Hochschule Austausch mit Oman

Neu-Ulm / ruk

Studierende der Hochschule Neu-Ulm (HNU) können ab sofort an der German University of Technology in Oman studieren. Im Rahmen einer Exkursion des HNU-Kulturprogramms unter Leitung von Prof. Sibylle Brunner unterzeichnete HNU-­Präsidentin Prof. Uta Feser die Kooperationsvereinbarung. „Zum einen hat das Land ein hohes Traditionsbewusstsein, zum anderen lebt es eine weltoffene, tolerante und politisch neutrale Haltung. Das ist für Studierende eine besondere Bereicherung“, so Feser. Zum Wintersemester wird es einen Studierenden und Dozentenaustausch zwischen beiden Hochschulen geben, der zudem die jeweilige Kultur näher bringt.