Die gefüllten Sesambrötchen waren ratzfatz weg. Auch von ihrer Chalva, einem süßen Grießgericht, hätte Rebekka Anioniadou noch mehr Portionen losbekommen – entsprechend begeistert war die Ulmerin mit griechischen Wurzeln vom Brunch der Kulturen: „Ich liebe die Internationalität, das Lebendige, die Gerüche und vor allem die Sinnlichkeit. Es herrscht eine unglaublich sinnliche Atmosphäre.“

Bereits zum fünften Mal hatte die Stadt am Sonntag zu der Veranstaltung mit dem Untertitel „Wie frühstückt die Welt?“ ins Haus der Begegnung geladen. Organisiert vom Generationentreff Ulm/Neu-Ulm, dem Mädchen- und Frauenladens Sie‘ste und der Koordinationsstelle Internationale Stadt kamen elf Nationen zusammen, um gemeinsam zu essen. Im Mittelpunkt stand dabei der Austausch und das Kennenlernen.

Selbstverständlicher Austausch

Sigrid Räkel-Rehner von Sie‘ste sagte, sie sei immer noch beeindruckt, wie selbstverständlich die verschiedenen Nationen beim Brunch der Kulturen aufeinandertreffen. „Es ist eine wahre Form der Begegnung.“ Laut ihr leben in Ulm Menschen aus rund 140 verschiedenen Nationen, gut 40 Prozent der Bürger haben Migrationshintergrund – das ist beinahe jeder zweite Ulmer.

Herzhaftes aus dem Iran

Jedes Team hatte den Auftrag, für mindestens 40 Gäste zu kochen. Bis zum Ende der Veranstaltung um 13 Uhr reichte aber keines der Gerichte – die ersten Stände waren bereits um 11 Uhr leergefegt. So erging es etwa den Vertretern von Tschechien und dem Iran, die zum ersten Mal dabei waren. Das Interesse war so groß, dass die Töpfe schnell geleert waren. Erkenntnis derer, die sich dort bedient hatten: Mit dem türkisch-persischen Eintopf Asch Reschteh, den Gemüsebratlingen Kuku Sahzi und einem Eiersalat frühstückt man im Iran herzhaft.

Der Chinesische Verein Süddeutschland hatte fünf Köche aufgeboten, die neben Bratnudeln auch Laba Congee, eine Suppe aus acht verschiedenen Reis- und Getreidesorten sowie getrocknete Früchte anboten. „In China isst man drei Mal täglich warm – warmes Essen ist gut für die Verdauung, und ein warmes Frühstück bringt Energie für den Tag,“ erklärte Shanshan Liu Schiele, die als Chinesisch-Lehrerin am Schubart-Gymnasium unterrichtet. 2020 wolle der Verein das chinesische Neujahr am 26. Januar im Haus der Begegnung feiern.

Süßes aus Südamerika

Etwa Süßes bot hingegen Vicky Rettner aus Argentinien an: die Süßspeise „Dulce de Leche“ aus Milch und Zucker. Venezuela repräsentierte Nellis Peña, die seit 27 Jahren in Ulm lebt. An ihrem Stand gab es Ananaskuchen, eine Merengue und Quesillo, eine Karamellspeise. „Im Moment vermisse ich nichts an Venezuela, nur meine Familie und die Wärme,“ sagt sie in Bezug auf die angespannte politische Lage. Die Brasilianer kredenzten einen Reiseintopf namens Feijoada, der vollkommen vegan war. Mexiko bot Tostadas de Tinga mit Hühnerfleisch an, die Aztekensuppe Pozole und Tortillachips.

Ständiges Kommen und Gehen

Es wurde aber nicht nur gegessen, sondern auch viel geredet. Das ständige Kommen und Gehen und die wechselnden Tischpartner regten die Besucher zum Austausch an. „Es ist schön, dass es so multikulturell zugeht“, meinte etwa Shirin Alami. Die 45-Jährige war erstmals zu Gast beim Brunch der Nationen, ihr Vater kommt aus dem Iran, ihre Mutter aus dem schwäbischen Raum, geboren wurde sie in Stuttgart.

Der Algerier Rachid Benachour und seine interkulturelle Band begleiteten die Veranstaltung musikalisch. Auch für die Kleinsten war mit einer kostenlosen Kinderbetreuung gesorgt. Oberbürgermeister Gunter Czisch dankte in seinem Grußwort allen Organisatoren und sprach sich für ein gutes Zusammenleben in der Stadt aus: „Gemeinschaft geht durch den Magen.“

Auch Deutschland selbst war übrigens mit einem Stand vertreten. Aber Kartoffelsuppe, Müsli mit Jogurt und klassische Aufschnittteller waren weitaus weniger verlockend als die internationalen Köstlichkeiten.