Fraglos sind 20 Jahre Strado Compagnia Danza ein mehr als geeigneter Anlass, den vielen Fans der Truppe und den Ausstellungsbesuchern im Stadthaus einen intensiven Rück- und Einblick zu gewähren. Sehr passend auch, da am kommenden Donnerstag, 29. Juli, die Tanzperformance „Me Myself & I“, die bisher nur als virtuelles Ereignis zu erleben war, nun in neuer Besetzung Premiere der Wiederaufnahme feiern wird. Eine gute Gelegenheit also, in den ...