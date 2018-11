Ausland Auslandsaufenthalt: ein Jahr in Spanien

Málaga / Lea Dangel

Mein Name ist Lea Dangel, ich bin 16 Jahre alt und besuchte im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres eine Schule im Süden Spaniens, genauer gesagt in Málaga.

Schon seit ich zwölf Jahre alt war, hatte ich den Traum, in ein paar Jahren für einige Zeit im Ausland auf die Schule zu gehen. Zuerst hatte ich Angst, meine Eltern zu fragen, weil ich dachte, dass sie Nein sagen würde. Aber als sie es mir dann tatsächlich erlaubten, war ich schon voller Vorfreude, auch wenn meine Ausreise noch einige Monate in der Zukunft lag.

Zuerst stand nämlich die Länderwahl an. Während für meine Eltern schon klar war, dass ich nach Spanien gehe, hatte ich davor monatelang überlegt, wohin ich denn eigentlich möchte. Anfangs stand für mich fest, dass ich in ein englischsprachiges Land gehen möchte. Ich schwankte zwischen Australien und Kanada. Als ich dann begann, mich auch über andere Länder zu informieren, kam ich ebenfalls sehr schnell auf Spanien, was ich letztendlich auch auswählte, um dort fünf Monate zu leben und zu lernen. Denn ich persönlich finde, dass Spanisch eine sehr schöne Sprache ist. Außerdem wird sie auch in einigen anderen Ländern gesprochen, deshalb ist es nützlich, sie zu können.

Ich bewarb mich bei einer deutschen Organisation für Auslandsaufenthalte für das „Spanien Select Programm“ und entschied mich für die Region Andalusien, die im Süden Spaniens liegt. Meine Ausreise war für Januar 2018 geplant. Besonders spannend wurde es, da es bis kurz vor Weihnachten 2017 noch keine Gastfamilie für mich gab. Am 22. Dezember kam dann die freudige Nachricht, dass eine zu meinen Kriterien passende Gastfamilie gefunden wurde. Ein besseres Weihnachtsgeschenk hätte es gar nicht geben können, denn es sollte nach Málaga gehen. Ich würde nur ein paar Minuten von Strand und Meer entfernt wohnen – traumhaft. Denn wer wünscht sich nicht, am Meer zu wohnen?

Mein Leben in meiner spanischen Familie war sehr anders als in Deutschland. Zuerst war es natürlich ungewohnt und auch etwas seltsam, mit einer fremden Familie zusammen zu wohnen. Aber meine Gastfamilie hat mich sehr herzlich aufgenommen, weswegen ich mich schnell wie zu Hause fühlte.

Viele Ausflüge

Es war immer etwas los und einen freien Nachmittag einfach nur auf der Couch zu verbringen, kam bei mir nicht oft vor, ganz im Gegensatz zu Deutschland. Jeden Tag wurde etwas unternommen, auch wenn es nur ein Spaziergang am Strand war. An den Wochenenden standen dann öfter auch etwas größere Ausflüge an, wie zum Beispiel ein typisch andalusisches Dorf zu besichtigen oder das Fußballspiel meines Gastbruders anzuschauen.

Trotz dessen, dass ich nur knapp fünf Monate in Spanien war, konnte ich einiges sehen. Mit meinen Koordinatoren vor Ort und den anderen Austauschschülern in Málaga fuhren wir für ein Wochenende nach Madrid. So konnten wir uns die Hauptstadt Spaniens anschauen. Außerdem konnte ich durch die vielen Ausflüge mit meiner Gastfamilie einige Städte und Dörfer in Andalusien besuchen. Zudem hatte ich Glück, dass während meiner fünf Monate in Spanien meine Klasse zwei Exkursionen gemacht hat, denn normalerweise macht man nur eine im ganzen Schuljahr.

In meiner spanischen Klasse habe ich durch die Offenheit der Spanier schnell Anschluss und viele neue Freunde gefunden. Auch mit meinen Lehrern verstand ich mich gut und ein paar Lehrer an meiner Schule konnten sogar ein bisschen Deutsch. Anfangs war es etwas ungewohnt für mich, dass eigentlich kein Lehrer pünktlich zum Unterricht kommt und man die Lehrer duzt. Aber daran gewöhnte ich mich doch sehr schnell.

Die fünf Monate gingen viel schneller vorbei als gedacht. Und ich kann sagen, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war. Ich habe nicht nur viele neue Freunde gefunden und sehr viele neue Erfahrungen gesammelt, sondern bin durch meinen Aufenthalt hier in Spanien viel selbstständiger und selbstbewusster geworden. Ich persönlich kann jedem, der die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen, nur empfehlen, diese Chance zu nutzen.