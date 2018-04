Architektur Ausklappbares Mini-Reihenhaus

Ulm / Christina Kirsch

Es fühlt sich nicht klein an“, sagt Matthias Berger. „Aber man muss hier sehr ordentlich sein“, fügt er hinzu. Der junge Italiener hat im Tiny House übernachtet und verstaut gerade die Bettwäsche im Schrank. Schnell noch das Bett hochklappen, den Basilikum-Topf dekorativ platzieren und das bisschen Staub herauskehren. Die Besucher stehen vor der Türe.

Auf dem HfG-Gelände am Oberen Kuhberg macht seit gestern das Minihaus „aVoid“ des italienischen Architekten Leonardo Di Chiara Station. Auf einem Trailer sitzt ein nur sechs Meter langes, vier Meter hohes und 2,5 Meter breites Holzhaus mit allen Raffinessen. Sogar eine Dachterrasse gibt es – die Leiter zieht der Italiener aus dem Küchenschrank.

Leonardo Di Chiara konzipierte die 9 Quadratmeter große Wohnung als Prototyp, um ein Beispiel für reduziertes Wohnen zu geben – das internationale Medienecho ist riesig. Die Seitenwände des Tiny House haben keine Fenster, so dass man mehrere Häuser als eine Art Reihenhaussiedlung aneinander stellen kann. Da das Haus mobil ist, ist es überall abstellbar.

Auf seiner Tour von Berlin auf die Möbelmesse in Mailand steht das Haus bis Samstag in Ulm. Man darf das Haus besuchen, wenn man die Schuhe auszieht. Dabei erinnert nicht nur die Sockenbegehung an ein Boot. Auch die Baumaterialien wie die dünne, wasserbeständige Holzbeschichtung des Interieurs kommen aus dem Bootsbau. Jeglicher Komfort ist aus den Wänden in den leeren Raum (engl. void) hervorholbar. Gekocht wird mit nur einem Topf, das Schneidebrett ist gleichzeitig Küchenschrankklappe, und das Gewürzregal oder die Duschkabinenablage haben Puppenstubenformat.

Im aufgeräumten Zustand ist das Tiny House ein grauer Kasten. Aber hinter jedem Griff hält er eine Überraschung parat hat. Rechts zieht man Klappstühle aus der Wand, links befinden sich ein Klo und eine Dusche. Der schmale Sanitärraum hat eine Glasfront. Leonardo Di Chiara weiß schon, welche Fragen dem Besucher dann durch den Kopf gehen, und zieht ein Rollo vor die Scheibe. „Das Design ist italienisch, die Technik deutsch“, fasst der 27-Jährige zusammen. Der Prototyp hat 50 000 Euro gekostet, ein Basismodell ohne Designerbeleuchtung sei für 35 000 Euro machbar, eine Sparversion für 15 000 Euro, meint der Architekt.

Leonardo Di Chiara hat in Bologna Architektur studiert und sagt, dass seine Universität vom Bauhaus inspiriert sei. Auch das Tiny House atmet Bauhaus-Feeling. „aVoid“ ist für ein Jahr am Bauhaus Campus Berlin Teil der „Tinyhouse University“ gewesen, dessen Gründer Van Bo Le-Mentzel auch am Freitag zu einem Workshop nach Ulm kommt. Neben dem Tiny House hat das HfG-Archiv eine kleine Ausstellung mit Entwürfen zu Raumzellen installiert, die Bestandteil im Baukonzept der HfG waren. Bis Samstag wird unter anderem Alexander Wetzig im Tiny House probewohnen und von seinen Erfahrungen berichten.

Info Das Tiny House von Leonardo Di Chiara steht auf dem Parkplatz des HfG-Archivs am Hochsträß 8. Das Mini-Reihenhaus ist geöffnet: heute von 10-13 Uhr und ab 18.30 Uhr (offizielle Vernissage), am Donnerstag 10-12 und 15-18 Uhr und am Samstag 15-18 Uhr (Abschlussveranstaltung).