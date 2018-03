Freizeit Nicht wie hin: Ausflugtipps fürs Osterwochenende

Ulm/Neu-Ulm / Fabian Wiek

Über die Feiertage gibt es mehr als nur Messen und Eiersuche. Unsere Ausflugstipps.

Am kommenden langen Wochenende sind in Ulm, Neu-Ulm und der Region einige Oster-Aktivitäten geboten. Für alle ist etwas dabei – egal, ob drinnen oder draußen. Laut aktueller Wettervorhersage wird es am morgigen Freitag größtenteils bewölkt, Samstag und Sonntag bedeckt – und es könnte regnen. Doch auch wenn das Wetter nicht mitspielt, soll es nicht langweilig werden. Unsere Ausflugstipps für die Feiertage:

Für Familien Das jüngst wiedereröffnete Edwin-Scharff-Museum in Neu-Ulm bietet am Ostersonntag und -montag jeweils um 11.30 Uhr eine Oster-Führung durch die Ausstellung „Denn was innen, das ist außen“ von Emil Cimiotti. Die Führung selbst ist kostenlos, nur der Museumseintritt ist zu bezahlen. Das Kindermuseum mit der interaktiven Ausstellung „Hör mal, wer da guckt“ und das Museumscafé sind ebenfalls geöffnet. Das Museum ist Samstag bis Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Lebendige Osterausstellung Das Naturkundliche Bildungszentrum Ulm bietet eine etwas andere Osterausstellung. Sie befasst sich mit allen möglichen Osterfragen und beherbergt echte Kaninchen, die durchs Geschehen hoppeln. Am Ostermontag gibt es ein Bastelangebot für Kinder. Geöffnet hat die Ausstellung am Freitag von 10 bis 16 Uhr und Samstag bis Montag von 11 bis 17 Uhr.

Osterhase im Kasperle-Theater Ein weiteres Kinder-Osterangebot bietet das Ulmer Kasperle-Theater. Dort wird das Theaterstück „Kasperle trifft den Osterhase“ aufgeführt. Das Stück ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren, fängt Freitag bis Sonntag um 15 Uhr an und dauert 45 Minuten ohne Pause. Eintritt: 6 Euro, es wird um telefonische Reservierung gebeten unter Tel.: (0731) 602 22 64.

Für Kulturinteressierte Das Söflinger Museum Klostermühle präsentiert am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 14 bis 17 Uhr die Sammlung „Zerbrechlich“. Im Mittelpunkt steht das Osterei. Ob mit Mustern durchbohrt von Albert Jaun, von Anita Oberländer mit farbigem Sand in allen möglichen Motiven bemalt oder in verschiedensten Versionen von den fünf ehrenamtlichen Museumsfrauen ausgestellt, jedes ist ein Kunstwerk. Der Eintritt ist frei. Gruppenführungen nach Vereinbarung unter Tel. (0731) 38 12 35.

Ostermarkt Langenau Am Ostermontag findet ab 11 Uhr in Langenau ein Krämermarkt mit zahlreichen Verkaufsständen statt. Der traditionelle Ostermarkt ist dieses Jahr in der Bahnhofstraße angesiedelt. Weil es dort nicht genug Platz für Attraktionen gibt, heuer allerdings ohne Vergnügungspark.

Orgel- und Trompetenkonzert Einen musikalischen Start in die Kulturreihe „Roggenburger Sommer“ bieten am Ostermontag die drei Musiker Peter Bader (Orgel), Thomas Seitz und Florian Klinger (beide Trompete) mit ihrem Osterkonzert. Ab 16 Uhr bespielen sie die Roggenburger Klosterkirche, unter anderem mit österlicher Musik von Antonio Vivaldi und Gottfried Finger.

Für Sportliche Auf historischen Rundgängen und Radtouren kann man die Geschichte von Neu-Ulm und Umgebung entdecken. An 92 Stellen gibt es Infotafeln. Diese können auf verschiedenen Routen entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad abgeklappert werden. Der kürzeste Rundgang führt auf zweieinhalb Kilometern durch die Neu-Ulmer Oststadt und verbindet acht Infotafeln. Er kann auch mit dem Weststadtrundgang kombiniert werden, um die Stadt komplett zu erforschen. Für Radfahrer gibt es ebenfalls interessante Touren. Die längste erkundet die Geschichte der Schlösser in der Umgebung Neu-Ulms. Sie ist 30 Kilometer lang und verbindet 15 Tafelstandorte. Mehr Infos gibt es auf der Website der Stadt Neu-Ulm (nu.neu-ulm.de) unter „Neu-Ulm erleben“ > „Tourismus“ > „Stadtgeschichte“.

Eislaufen An diesem Wochenende bietet sich die letzte Möglichkeit, nochmal Eislaufen zu gehen. Am Freitag und Samstag hat die Innenfläche (Halle) von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag ist ab 19 Uhr Eislaufen mit Musik und Lichteffekten angesagt.

Internationaler Osterlauf Dieses Jahr findet in Öpfingen der 41. Osterlauf statt. Angeboten werden ein Halbmarathon, ein Zehn-Kilometer-Lauf, ein 5,25-Kilometer-Lauf, Nordic Walking, ein Junior Cup und ein Bambini-Lauf. Start und Zielgerade sind im Öpfinger Donaustadion. Infos zu Anmeldung und Startgeld gibt es online auf oepfinger-osterlauf.de. Spontane können sich vor Ort anmelden. Für Nicht-Sportler ist ebenfalls gesorgt, mit Bratwurst im Stadion, und Kaffee und Kuchen bei der Siegerehrung.

Archäopark Der Archäopark Vogelherd startet am Sonntag in die diesjährige Saison. Auch am Montag ist die Parkanlage mit Besucherzentrum und Parkcafé geöffnet. An beiden Tagen finden jeweils um 13 Uhr und 15.30 Uhr geführte Rundtouren statt. Bei gutem Wetter hat auch der Steinzeitgrill-Imbiss geöffnet. Für Kinder zwischen 8 und14 Jahren besteht jetzt in der Ferienzeit außerdem die Möglichkeit, an einer Mini-Mammuttour teil zu nehmen. Dort lernen sie mehr über die Steinzeitmenschen.