Auschwitz oder: Mit Bildern Worte finden

Die Gedanken sind frei – aber sind sie es wirklich? Mit dieser Frage haben sich 20 Schülerinnen und Schüler des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasiums künstlerisch auseinandergesetzt. Hintergrund war ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz, der sich nicht im Hinfahren, Anschauen und Heimfahren erschöpfte. „Es waren fünf intensive Tage“, sagt Lehrerin Anne Käßbohrer. Tage, die zu der Erkenntnis führten, dass Journalisten, Schriftsteller und Karikaturisten auch heute noch verfolgt werden für ihre Äußerungen, für ihre Cartoons. Was keiner deutlicher sagte als der jüdische Schriftsteller Primo Levi, der Auschwitz überlebt hat: „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen.“ Die Kunstwerke waren am Sonntag in der SWP-Galerie zu sehen, sie werden von Dienstag, 3. Juli, bis Mittwoch, 11. Juli im Stadthaus ausgestellt.