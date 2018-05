Fachkräftemangel Immer mehr unbesetzte Ausbildungsstellen

Stuttgart/ Ulm / Susanne Klöpfer

Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in Baden-Württemberg steigt. Trotzdem sind viele Jugendliche ohne Azubiplatz.

Fachkräftemangel und unbesetzte Azubi-Stellen – beides bekannte und beklagte Probleme auf dem Ausbildungsmarkt. Auf der anderen Seite ist Zahl an Bewerbern/innen hoch, die nicht den gewünschten Ausbildungsplatz gefunden haben. Eigentlich ist die Nachfrage vorhanden: Mehr als 107.000 Jugendliche haben eine Interesse an einer Ausbildung in Baden-Württemberg. Die Ausbildungsbilanz 2017 von Baden-Württemberg zeigt die Defizite der Azubi-Entwicklung.

Mehr Ausbildungsverträge mit Geflüchteten

Es gibt auch positive Zahlen: Mehr als 2400 Geflüchtete fanden eine Stellen in Branchen mit großem Nachwuchsbedarf. Als „großer Fortschritt für Integration und Fachkräftenachwuchs“ wertete Wirtschafts- und Arbeitsministerin Hoffmeister-Kraut diese Zahlen.

Ausbildungsmarkt Ulm und Alb-Donau-Kreis

Beliebte Ausbildungsstellen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis sind die KFZ-Ausbildungsberufe. Viele unbesetzte Stellen gibt es dafür im Bereich Lebensmittelhandwerk, wie als Bäcker/in oder Metzger/in. „Der Arbeitsmarkt ist zum Bewerbermarkt geworden: Es gibt mehr ausgeschriebene Ausbildungsstellen, als Bewerber. So können sich die Bewerber ihre Stelle aussuchen“, sagt Christian Schweikardt von der Handwerkskammer Ulm. Und meint weiter: „Der Bäckerberuf erscheint dann vielleicht vergleichsweise nicht so attraktiv, wegen den Arbeitszeiten.“ Ein Lösungsansatz: Mehr Praktika machen und sich einfach ausprobieren.