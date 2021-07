Die Ausbildungsplätze legen in der Region Ulm, Alb-Donau-Kreis und Biberach leicht zu, doch die Bewerber fehlen: Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Die Agentur für Arbeit wirbt dafür, sich jetzt noch um eine Lehrstelle zu bewerben, denn der Markt gibt derzeit viele Möglichkeiten her.