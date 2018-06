Bücher Aus Ulm und über Ulm

Ulm / Jürgen Kanold

Es geht um das „Leben mit den Göttern“ und um „Das Lieben der Anderen“ – aber allemal beginnt das alles in Ulm. Die Verlage haben ihr Herbstprogramm veröffentlicht, bereiten sich auf die Frankfurter Buchmesse vor, und der Blick in die Kataloge verspricht eine Menge lokaler Novitäten.

Das heißt, Neil McGregor, der ehemalige Direktor des British Museum, schreibt natürlich für den Weltmarkt. Er erzählt Geschichte(n) mit Objekten, und er beginnt in seinem neuen Buch über den Glauben vor 40 000 Jahren – also beim Löwenmenschen. McGregor besuchte das Museum Ulm, um für seine Essay-Reihe in der BBC zu recherchieren: „Der Löwenmensch ist das Beispiel für frühestes religiöses Denken.“ Jetzt erscheint das Buch „Leben mit den Göttern“ (18. September) – C. H. Beck wirbt groß mit einem Bild der Ulmer Eiszeitkunst-Figur aus der Welterbe-Höhle.

Bildung, und zwar sehr populär zusammengeschrieben: Manfred Spitzer legt bei Klett-Cotta auch ein neues Buch vor (22. September). Der Leiter der psychiatrischen Universitätsklinik, der schon mit „Digitale Demenz“ einen Bestseller landete, warnt einmal mehr vor der Verblödung der Menschheit: „Die Smartphone Epidemie – Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft“.

Max Bill und die Architektur der Hochschule für Gestaltung sind ein tiefer gehendes Kultur-Kapitel: Daniel P. Meister und seine Frau Dagmar Meister-Klaiber, die selbst ein Dozentenhaus auf dem Hochsträss bewohnen und HfG-Studenten waren, veröffentlichen im renommierten Schweizer Verlag Scheidegger & Spiess die erste umfassende Baugeschichte der HfG: „einfach komplex“ (Oktober).

Auch von Ulmer Belletristik-Autoren wird es bald Neues zu lesen geben. Silke Knäpper, die zuletzt mit „Hofkind“ glänzte, hat wieder einen Roman geschrieben: „Das Lieben der Anderen“ – es ist der „Seelenkrimi“ einer Stalkerin. Helen heißt die Protagonistin, und sie beobachtet, wie eine Frau vom Balkon stürzt und ein Mann aus dem Nachbarhaus sich auf die Tote zubewegt und dann davon­eilt; diesem Mann will Helen näherkommen . . . Der Roman aus dem Verlag Klöpfer & Meyer kommt am 30. Juli in den Handel.

Einen neuen Kriminalroman hat Manfred Eichhorn verfasst: „Schwanenschrei“. Der pensionierte Ulmer Kommissar Lott ermittelt diesmal auswärts, am Tegernsee; eine Jugendliebe sowie ein verschollenes Manuskript von Kurt Tucholsky spielen eine Rolle. Dieses Eichhorn-Buch erscheint im Gmeiner Verlag, und zwar schon am 4. Juli.

Und von Christine Langer gibt es bei Klöpfer & Meyer Ende August einen neuen Band mit Gedichten: Das „Körperalphabet“ buchstabiert sie poetisch durch. Wer schon eine Kostprobe hören möchte: Tobias Wahren hat ein Gedicht aus der Sammlung vertont, „Windspiel“. Die Uraufführung der „Serenade mit gemischtem Chor“ findet heute, 20 Uhr, in Mähringen statt, in der Tobeltalhalle.