Schauspieler Aus Ulm ins Kino: Tilman Strauß mit „Feierabendbier“

Ulm / Patrick Vetter

Der Normalfall sieht anders aus: „Ich wusste nicht, was ich machen will. Und dann hat mich meine Mutter gefragt, ob ich nicht Schauspieler werden möchte“, erzählt Tilman Strauß. Auch wenn die Karriere eher zögerlich gestartet war, verlief sie bisher doch erfolgreich. „Zum Glück: Etwas anderes kann ich ja auch nicht“, sagt Strauß und lacht im Ulmer Obscura-Kino. Lachen? Das tut Strauß in seiner Hauptrolle als Barkeeper Magnus in Ben Brummers Film „Feierabendbier“ selten. Hautdarsteller und Regisseur präsentierten den Streifen jetzt im Ulmer Obscura und beantworteten Fragen des Publikums.

Magnus ist vom Leben enttäuscht. Er hat einen Sohn, den er nie sieht, eine Bar mit wenigen Gästen, kein Liebesleben und ein Auto, das seine gesamte Freizeit beansprucht. Als der Oldtimer gestohlen wird, startet eine verrückte Suche nach dem Wagen, bei der Magnus auch sein Leben etwas aufräumt.

Das sei eine typische Rolle für ihn, sagt Strauß. „Ich spiele oft Bösewichte, oder den coolen harten Typen. Momentan würde mich aber alles andere mehr interessieren“, erklärt der 36-Jährige. Schließlich werde man im Filmgeschäft schnell in eine Schublade gesteckt. Und Strauß will variabel bleiben. Ihn interessiert der Film als Kunstform

„Im Theater ist man freier“, erklärt er. Weil man immer wieder mit den gleichen Regisseuren arbeite, könne man sich aneinander gewöhnen und ein bisschen ausprobieren. „Für mich ist Theater das tägliche Brot“, sagt Strauß. Sieben Jahre war er an der Berliner Schaubühne, spielte unter anderem auch in Ulm, seit 2017 gehört er zum Ensemble des deutschen Schauspielhauses Hamburg. „Ich hatte Glück, dass ich nach meiner Ausbildung direkt einige Jahre in Berlin spielen konnte“, sagt er. Seitdem nimmt er freischaffend Aufträge an. Studiert hat er an der Ulmer Akademie für darstellende Kunst (AdK) und an der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin. Geboren in Ulm, das Studium in Ulm. Aufgewachsen ist Strauß allerdings in Heidenheim. Mit ein Grund dafür, dass er nach der Ausbildung in eine größere Stadt wollte.

In „Feierabendbier“ spielt Strauß zusammen mit Bully Herbigs Kumpel Christian Tramitz. Wenn man mit erfahreneren und bekannteren Leuten arbeite, „ist es schön, die Routine zu sehen“, sagt der Schwabe. Der Dreh dauerte auch nur ein paar Wochen, die Besprechungen liegen allerdings schon mehr als zwei Jahre zurück. „Probleme hat uns hauptsächlich unser kleines Budget gemacht. Außerdem war es sehr kalt, aber das hat die familiäre Stimmung gefördert“, erzählt Regisseur Brummer von den Dreharbeiten. Die seien aber nicht immer rosig. „Filmemachen ist eigentlich ziemlich langweilig“, sagt Strauß. An einem normalen Drehtag entstehen fünf Minuten Material. Vor ein paar Jahren waren es ohne die neueste Technik noch weniger. Die meiste Zeit verbringe man mit warten – und umbauen. Geprobt werde eigentlich nicht.

„Feierabendbier“ hat der Hauptdarsteller nach dem Schnitt zum ersten mal fertig auf der Berlinale im Februar gesehen. Und? „Es ist eine schlichte Geschichte, aber der Film erschafft eine schöne kleine Welt.“