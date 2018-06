Gewerbe Aus Praktiker wird Storage

Neu-Ulm / swp

Neue Bestimmung für den ehemaligen Praktiker-Baumarkt in der Von-Liebig-Straße. Dort entsteht auf 6000 Quadratmetern Fläche ein Selfstorage-Lagerzentrum mit 380 einzeln anmietbaren Lagerräumen von jeweils bis zu 50 Quadratmetern. Zudem sind Großflächen von 100 bis 2000 Quadratmeter anmietbar. Die Eröffnung ist für Mitte Juni geplant.

Das Angebot richte sich sowohl an Privatpersonen wie auch an Gewerbetreibende, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens My Storage aus Villingen-Schwenningen, das das Zentrum betreibt. Die Lagerräume seien nicht einsehbar, trocken und jeweils mit eigener Tür und Schloss versehen. Die Mindestmietdauer betrage zwei Wochen, eine Höchstmietdauer gebe es nicht. „Oft wird ein Lagerraum nur kurz benötigt, sei es umzugs- oder berufsbedingt, auf Grund eines feuchten Kellers oder weil der Messestand der Firma zwischengelagert werden soll“, wird My Storage-Vorstand Thomas von Ow zitiert. Manche nutzten die Räume auch als Aktenlager.

Kunden haben 365 Tage im Jahr von 6 bis 22 Uhr mittels eines elektronischen Schließsystems Zugang zu ihren Lagerräumen. Das Unternehmen investiere einen mittleren sechsstelligen Betrag in den Umbau, heißt es in der Mitteilung. Neu-Ulm ist neben Heidelberg, Reutlingen und Fürth der vierte Standort der Firma.

Das Gebäude war zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise von staatlichen Stellen in Bayern zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet und umgebaut worden. Es wurde aber nie gebraucht.

Info Weitere Informationen auf der Interseite www.myStorage.de.