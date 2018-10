Chanson Aus der ganz großen Schublade

Ulm / Albert Hefele

Die Fans der Ulmer Schauspielerin Tini Prüfert wissen es natürlich schon länger: Die kann auch singen. Nicht nur, weil sie es studiert hat, es ist eine Leidenschaft von ihr – immer wieder auf der Theaterbühne und in eigenen Solo-Programmen wie „Zu müde, um schlafen zu gehen“.

Entsprechend groß war das Interesse, die beliebte Schauspielerin in der ausverkauften SWP-Galerie mit ihrem Programm: „Lieblingslieder“ zu erleben. Ein Repertoire aus der ganz großen Schublade, der ganz großen Liederschreiber: Cole Porter, Kurt Weill, Burt Bacharach, um nur einige zu nennen. Musik, die von den ganz Großen interpretiert wurde: Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Dionne Warwick.

Also ein ganz schönes Brett, das Tini Prüfert und die Band mit Phillip Solle (Klavier), Michael Weigler (Bass) und Matthias Freund (Schlagzeug) da zu bohren hatten. Um es kurz zu machen: Es ging mal mehr, mal weniger gut. Vom matten „This Guys In Love With You“ zum tief empfundenen Piazzolla-Stück „Ballada para mi muerte“. Vom wenig aufregenden „Jack The Knife“ zum berührenden, im Wilnaer Ghetto entstandenen „Friling“.

Am wohlsten fühlte sich Tini Prüfert spürbar mit den Stücken aus ihrem Hildegard-Knef-Repertoire. „Ich möchte am Montag mal Sonntag haben“ und „Ich brauch Tapetenwechsel“ und natürlich „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Das passt auch zu ihr, und trotzdem fehlt etwas, das das Knefsche Original im Kern ausmacht. Die Knef – und nicht nur sie: Alle beeindruckenden Chansonetten leiden, da ist eine große Verletzlichkeit und tiefe Melancholie spürbar. Da war gerade im Falle Knef viel in Scherben gegangen, das die Legende mit Ironie zu kitten versuchte. Tini Prüfert hat das Problem allem Anschein nach nicht. Schön für sie, aber: Genau diese Fallhöhe berührt uns als Zuhörer, und wenn sie fehlt, wird aus einem großen Chanson ein nettes Lied. Aber ach das ist aller Ehren wert, Tini Prüfert und ihre Band wurden mit begeistertem Applaus verabschiedet.