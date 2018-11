Benefiz Auktion verführt zum Ja-Wort

Ulm / Birgit Eberle

Ohne Susanne Rothfuß-Wamsler wäre die große Benefiz-Versteigerung ein Witz, weil ohne Witz. Die Auktionatorin trägt doppelt zum Erfolg der Benefiz-Auktion bei: Sie spendet edlen Schmuck aus ihrer Schatzkammer – und erfreut das Publikum mit ihrer herzerfrischenden Art, mit der sie die vielen Lose anpreist und an die Frau und an den Mann bringt.

„Diesmal hab’ ich auch Schmuck für Herren ausgesucht“, sagt Rothfuß-Wamsler und deutet auf die Schatulle in die eine Edelstahlkette mit Gelbgold-Elementen gebettet ist. Wie jedes Jahr macht die Auktionatorin eine Auswahl an attraktiven Stücken aus ihrem Bestand für die Aktion 100 000 und Ulmer helft locker. Und da ist für die ganze Familie etwas dabei, sogar Ohrstecker für Kinder hält sie parat. Und auch einen „Antragsring“ aus Weißgold und mit Brillant besetzt. Antragsring, weil. . . Sie wissen schon. Falls sich also jemand noch spontan in der Vorweihnachtszeit verloben möchte: Nichts wie ab zur beliebten Versteigerung ins Kornhaus!

Dort werden sich am kommenden Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr die Türen öffnen und den Blick freigeben auf das Hauptlos des Abends, einen fabrikneuen Toyota Aygo X Business, gespendet vom Neu-Ulmer Autohaus Wuchenauer. Der Wagen hat einen Wert von 12 560 Euro, das Mindestgebot liegt bei runden 8000 Euro.

Zur Einstimmung auf die Auktion, die um 19 Uhr beginnt, hält der Landgasthof Hirsch im Foyer traditionsgerecht seine deftige Gulaschsuppe parat. Diesmal gibt’s dazu sogar „Tafelmusik“: Bis 19 Uhr wird der „Drehorgel-Toni“ mit Walzern, Polkas, Moritaten und Weihnachtsliedern den Auftakt zur Benefiz-Auktion übernehmen.

Im übertragenen Sinn spielt die Musik natürlich im ersten Stock, im Kornhaussaal, wo Susanne Rothfuß-Wamsler, unauffällig gestützt an einen Barhocker, den Hammer nach unten sausen lässt.

Sie verklopft ein Sortiment an Waren, das seinesgleichen sucht. Es gibt Neues und Gebrauchtes, Schönes und Praktisches, Zeitloses und Modisches, Kalorienreiches und Kalorienarmes. Gerade die Pakete zum Vernaschen – wie etwa die Kombination Clementinen-Joghurt-Müsli – machen selbst träge Ulmer(innen) mobil. Sie springen von den Stühlen und sprinten vor an die Kasse, um nur ja eines der Pakete zu ergattern.

Apropos Kasse: Wenn es ums Bezahlen geht, lautet die Devise „Nur Bares ist Wahres“. Mit Karte geht im Kornhaus nichts. Lediglich beim Auto drückt Organisationsleiter Karl Bacherle ein Auge zu und lässt sich auf eine Überweisung ein.



Info Erste Gebote können per E-Mail abgegeben werden (S.Fahrenholz@swp.de) oder per Telefon: (0731) 156-658. Wer noch Waren und Gutscheine in petto hat, wendet sich entweder an Claudia Lichtl (C.Lichtl@swp.de; 156-814) oder Elke Faul (E.Faul@swp.de;156-201).