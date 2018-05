Aufzug am Bahnhofssteg wird repariert

Ulm / swp

Seit Ende April steht der zur Innenstadt gelegene, östliche Aufzug am Fußgängersteg über die Bahngleise wegen eines technischen Defekts der Bremsen still.

Am Wochenende soll nun das Ersatzteil geliefert und von Mitarbeitern der Firma Thyssenkrupp eingebaut werden. Spätestens am Montag, 14. Mai, soll der Aufzug dann wieder in Betrieb gehen.