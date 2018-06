Technik Aufzüge bald aufgerüstet

Ulm / cst

Bisweilen bringt es doch etwas, wenn sich ein Stadtrat um seine Bürger kümmert. So hatte Siegfried Keppler (CDU) in einem Eilantrag an OB Gunter Czisch gefordert, dass am Bahnhofssteg die Betriebssicherheit der stark frequentierten Aufzüge – eine Million Fahrten pro Jahr – nachhaltig verbessert wird. Dies soll nun in den Sommerferien passieren, indem der Hersteller die kompletten Antriebs- und Steuereinheiten der Aufzugsanlagen austauschen wird. Mittelfristig soll jeweils noch ein Aufzug dazukommen, verspricht Czisch in seinem Antwortschreiben.