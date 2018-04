Baden-Württemberg Aufreger der Woche: Absturz, Schlägerei und Bombe

Ulm / dna

Ein tragischer Flugzeugabsturz hat die Leser in Baden-Württemberg diese Woche bewegt. Außerdem eine Schlägerei und eine Bombe.

Segelflugzeug stürzt bei Metzingen ab: Pilot stirbt

Tragisches Ende einer Flugstunde: Am Ostermontag stürzte bei Metzingen-Glems ein zweisitziges Segelflugzeug nur wenige Momente nach dem Start ab und zerschmetterte in einem Waldstück. Der 60-jährige Fluglehrer kam dabei ums Leben, sein 21-jähriger Flugschüler ringt noch in einer Tübinger Klinik um sein Leben.

Bereits 2012 war es auf dem Flugplatz zu einem Unglück gekommen. Damals war ein Hubschrauber abgestürzt, ein Mann starb.

Schlägerei in Ulm: Vier Mann gegen Einen

Ganz miese Aktion: In Ulm haben vier Unbekannte einen 17-Jährigen am helllichten Tag in der Fußgängerzone verprügelt.

Nach Kampfhund-Attacke: Diese Regelungen gelten im Südwesten

In Hannover hat ein Staffordshire-Terrier vermutlich seine Besitzer tot gebissen.

Auch in Baden-Württemberg bewegte das Thema die Leser. Auf Facebook diskutierte man lebhaft darüber, was eigentlich ein Kampfhund sei, welche Rolle die Rasse spiele und ob die Diskussion überhaupt angemessen sei.

Für die Haltung von gefährlichen Hunden gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung. Stattdessen regeln die Bundesländer den Umgang mit sogenannten Kampfhunden in eigenen Verordnungen. Diese Regeln gelten im Südwesten:

Fliegerbombe in Göppingen vermutet

Bei Bauarbeiten für das neue Verwaltungszentrum der Energieversorgung Filstal (EVF) sind Experten in sechs Metern Tiefe auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen. Es könnte sich um eine Fliegerbombe handeln. Der Gegenstand soll am Sonntag, 22. April freigelegt werden.

Winterlingen: Mann erschießt seine Ehefrau

Ein 48-Jähriger hat am Ostersonntag in Winterlingen (Zollernalbkreis) seine 41-jährige Ehefrau erschossen.

Lkw-Fahrer wird von Passanten reanimiert

Richtig reagiert haben Passanten am Dienstag auf der B19 bei Herbrechtingen. Dort hatte ein 58-jähriger Lkw-Fahrer während der Fahrt einen Herzstillstand erlitten und war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Zwei junge Männer reagierten blitzschnell, zogen den Mann aus dem Laster und begannen mit der Wiederbelebung.

Und übrigens...

... mit einem Traumtor heimste Christiano Ronaldo sogar Applaus der gegnerischen Fans ein. Der Weltfußballer verwandelte beim 2:0 per Fallrückzieher. Eine Augenweide: