Baden-Württemberg Aufreger der Woche: Vampire und Diebstähle

Ulm / sk/ck

Attacke auf Wahlparty

Freiburgs neuer Oberbürgermeister Martin Horn ist beim Feiern seines Wahlsiegs angegriffen worden und musste medizinisch behandelt werden.

Rassismus-Debatte um Boris Palmer

Nach Rassismus-Vorwürfen gegen den Oberbürgermeister von Tübingen, bedauert dieser nun die Aussage über die Hautfarbe eines Radfahrers. Nach größerem Wirbel bezeichnete Palmer die Situation als „Kommunikationsdesaster“. Was genau passiert ist:

Kreuze + Söder = Vampire?

Markus Söder und die Kruzifixe. Die Bilder kennt mittlerweile Jeder. Und ehrlich gesagt sind alle Witze schon gemacht. Bis Winfried Kretschmann kam. Der Ministerpräsident von Baden.-Württemberg machte sich dann auch noch lustig über seinen Amtskollegen:

Dach von Maserati abgesägt

Bei einem Auffahrunfall verwandelte das Mähwerk eines Traktors den Sportwagen eines 32-Jährigen kurzerhand in ein Cabrio.

Kuriose Serie von Roller-Diebstählen

In der Nacht auf Dienstag sind mehrere Motorroller verschwunden, nur um kurz darauf wieder aufzutauchen. Bis auf einen.

Einstein-Klau: Genie oder Wahnsinn?

Betrunken hat man meistens super Ideen. Nüchtern dann doch eher weniger. Das musste ein 33-Jähriger am Montag, 7. Mai feststellen. Sein Plan im Suff: Eine der 500 Einstein-Figuren des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl vom Münsterplatz klauen. Eine Figur kostet zurzeit 300 Euro. Naja lief ganz gut bis ihn die Polizei entdeckte:

Glück für Betrunkenen auf Gleisen

Mit 2,4 Promille hat sich am Montag, 7. Mai ein betrunkener 36-Jähriger in ein Gleisbett an einer Bahnüberführung gelegt. Der Lokführer sah den Mann, leitete eine Schnellbremsung ein, aber kam erst nach dem Mann auf den Gleisen zu stehen:

Und übrigens:

Besorgte Passanten benachrichtigten die Polizei, nachdem der Kater wiederholt Bahngleise überquert hatte. Die Beamten tauften ihn Charlie und nahmen ihn zunächst mit aufs Revier: