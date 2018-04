Highlights Aufreger der Woche: Bombe, Streik, Mord und Metallica

Ulm / Susanne Klöpfer

Fliegerbombe, Verdi-Streik und neue Mordverdächtige - die Woche ist einiges passiert. Inklusive Highlights in Sport und Musik.

Eine bunt gemischte News-Woche liegt hinter uns: Wieder eine Fliegerbombe in Neu-Ulm, Verdi-Streiks und neue Verdächtige im Mordfall Sonst gab es Sensationen im Sport, sowie Musik. Alles was Sie wissen müssen, gibt es hier:

Erneute Fliegerbombe in Neu-Ulm gefunden

Am Dienstag, 10. April, wurde wieder eine amerikanische Fliegerbombe in Neu-Ulm gefunden: Dieses Mal am Südstadtbogen. Entschärft wird die Bombe aus dem 2. Weltkrieg am Freitag, 13. April. In der Evakuierungszone im Radius von 500 Metern werden rund 12. 000 betroffene Menschen evakuiert.

Verdi-Streiks von Straßen- und Busfahrer

Am Mittwoch, 11. April, legten im Rahmen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi alle Straßen- und Busfahrer der SWU Verkehr und Schwaben Mobil für den ganzen Tag ihre Arbeit nieder. Dadurch lag der gesamte Nahverkehr lahm. Nur vereinzelt fuhren Straßenbahnen und Linienbusse. Der Streik wirkte sich natürlich auf den Straßenverkehr aus. Das bedeutete Stau in Ulm, größtenteils auf der Ludwig-Erhard-Brücke, der B 10 und anderen Hauptverkehrsachsen. Rund 2 500 Beschäftigte demonstrierten am Donnerstag, 12. April, bei einer Verdi-Kundgebung auf dem Münsterplatz.

Mord am Ulmer Eselsberg: Neuer Verdächtiger

Im Mordfall am Eselsberg gibt es einen vierten Verdächtigen, teilte Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei am Mittwoch, 12. April, mit. Der Einbruch und brutale Mord ereignete sich am Anfang des Jahres. Die Täter drangen in das Haus eines 59-Jährigen ein, der dort mit seiner 91-Jährigen Mutter wohnte. Der Mann wurde angegriffen, niedergeschlagen und gefesselt. Er erlag in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Bisherige Tatverdächtige waren ein georgisch-russisches Ehepaar und ein Komplize aus Israel. Vierter Verdächtiger seit der Woche ist ein 36-Jähriger Georgier, der sich zurzeit in Georgien aufhalten soll.

Fußball-Sensation: SSV Ulm gewinnt gegen VfR Aalen

Überraschend setzte sich der klassentiefere SSV Ulm 1846 gegen den Drittligisten VfR Aaalen im Viertelfinale des WFV-Pokals durch. Mit einem 6:3 nach dem Elfmeterschießen zogen die Ulmer ins Halbfinale ein.

Wenig Chancen auf die Playoffs für Ratiopharm Ulm

Nicht so gut läuft’s dafür bei den Ulmer Basketballern: 69:80 verloren die Ulmer gegen Mitteldeutscher BC Weißenfels am Sonntag, 8. April. Damit liegt Ulm vier Punkte hinter einem Playoff-Platz.

Metallica live: Heavy-Metal-Fans feiern in Stuttgart

Am Samstag, 7. April, und Montag, 9. April beschallte Metallica die ausverkaufte Schleyer-Halle in Stuttgart. Ein Spektakel für die Heavy-Metal-Fans.

Schlagerfest: Silbereisen in Neu-Ulm

Musik der etwas anderen Art präsentiere Florian Silbereisen am Sonntag, 8. April, in der ausverkauften Ratiopharm-Arena. Mit 4 000 Fans zelebrierten der 36-jährige Niederbayer gemeinsam den Schlager.

Und Übrigens: ...

... wichtiger Klatsch und Trasch zum Ende: Das Topmodel, Heidi Klum, und der Tokio-Hotel-Star, Tom Kaulitz, wurden bei ihrem Liebesurlaub in Mexiko fotografiert. Und zwar mit ziemlich wenig Textil am Körper.