Highlights Aufreger der Woche: Trainerwechsel, Eis, Wohnwagen in Flammen

Aufreger der Woche: Trainerwechsel, Eis, Wohnwagen in Flammen

Ulm / wez

Eine aufregende Woche liegt hinter uns: neuer Spatzen-Trainer, Kollision mit Straßenbahn, brennender Wohnwagen. Das und weitere Sensationen gibt es hier.

Neuer Spatzen-Trainer

Holger Bachthaler trainiert ab der neuen Saison den Fußball-Regionalligisten SSV Ulm 1846. Der 43-Jährige löst Tobias Flitsch ab. Bei den Spatzen erhält er einen Dreijahresvertrag. Schon länger galt der gebürtige Sendener als Wunschkandidat. Noch bis Sommer trainiert er die U 18 in der Nachwuchsakademie des österreichischen Erstligisten Red Bull Salzburg.

Passant läuft gegen Straßenbahn

Ein 76-jähriger Fußgänger wollte am Mittwoch, 18. April, in einer größeren Gruppe vor dem Hauptbahnhof die Straße überqueren. Dabei übersah er eine anfahrende Straßenbahn und prallte gegen den Triebwagen. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Wohnmobil in Flammen

Am Dienstagabend, 17. April, brannte am Fuß des Eselsbergs ein abgestelltes Wohnmobil aus. Die Flammen griffen auch auf ein daneben stehendes Gebüsch über. Nicht geklärt ist die Brandursache. Am Mittag desselben Tages war das nicht zugelassene Fahrzeug noch mit einem roten Aufkleber versehen worden, der den Besitzer auffordere, sein Fahrzeug zu entfernen.

Generationenwechsel

Der Vorstand bei Uzin Utz hat gewechselt. Der Hersteller von Produkten zum Bodenverlegen ist das einzige börsennotierte Unternehmen in Ulm. Im Mittelpunkt des neuen Vorstandteams stehen die 36-jährigen Julian und Philipp Utz. Die Söhne von Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratschef Werner Utz übernehmen nach dem Aktionärstreffen Mitte Mai das Steuer. Vergangenes Jahr erzielte die Firma einen Umsatzwachstum von mehr als acht Prozent, der Umsatz stieg auf rund 296 Millionen Euro an.

Verschobene Prüfungen

Die Abschlussprüfung der Realschule im Fach Deutsch wird verschoben: vom 18. auf den 27. April. Rund 40 000 Schüler sind betroffen. Der Grund: Eine Schule in Bad Urach hat einen geöffneter Umschlag mit beschädigtem Siegel festgestellt. Darin enthalten waren die schriftlichen Realschul-Prüfungsaufgaben. Dritte könnten diese verbreitet haben.

Abi hab i?

Ist die Demokratie ohne Boulevardpresse in Gefahr? Ist eine einfache Sprache vor- oder nachteilig? Welche Vergleiche kann man zwischen Theodor Fontanes Gedicht „Alles Still!“ und Alfred Lichtensteins Gedicht „Winter“ ziehen? Diesen und weiteren Fragen stellten sich die Schüler im Deutschabi am Mittwoch, 18. April, das die Abiturprüfungen einleitete. Die Schüler konnten wählen zwischen Werkvergleich, Essay, Erörterung, Interpretation einer Erzählung und Gedichtvergleich.

Und Übrigens:

Am Wochenende wird’s sommerlich warm – eine Abkühlung gefällig? Wir haben uns umgeschaut, wo es in Ulm Eis gibt, was die Kugel kostet und welche Sorten neu sind. Die Preisspanne reicht von 1,00 Euro bis 1,30 pro Kugel. Im Trend sind etwa Kombinationen aus Joghurt-Eis und Obst, wie zum Beispiel Joghurt-Feige, Joghurt-Ingwer oder Joghurt-Granatapfel. Außerdem gibt es immer mehr Sorten für Veganer.