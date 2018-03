Ulm Aufräumen am Donauufer

Ulm / ate

127 Kronkorken von Bierflaschen innerhalb von zehn Metern aufgesammelt – das hat ein Putztrupp junger Leute am Samstagnachmittag am Donauufer. Sie alle machten mit bei der europaweiten Aufräumkampagne „Let‘s Clean Up Europe“, die für Ulm Katharina Lauhöfer vom Europabüro organisiert hatte. Mit dabei waren Mitarbeiter des Büros und der „Jungen Europäer Ulm/Alb-Donau“. Denn sie alle wollen nicht „im Sommer im Müll sitzen“ (Lauhöfer) und räumen deswegen auf. Die Müllsammler beteiligten sich auch an einer Müll-Zählstudie.