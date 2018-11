Konzert Aufführung der Superlative

Oberelchingen / Burkhard Schäfer

Als dem sterbenskranken Anton Bruckner klar wurde, dass er den Finalsatz der Neunten Sinfonie nicht werde vollenden können, soll er, so ist es überliefert, den Wunsch geäußert haben, man möge stattdessen das „Te Deum“ spielen. Ob auch Mozart ahnte, dass er der Nachwelt seine von Graf Walsegg-Stuppach in Auftrag gegebene Totenmesse als Fragment hinterlassen würde, ist nicht bekannt, ebensowenig, wie er darüber gedacht hätte, den Torso des Requiems mit der Motette „Ave verum Corpus“ KV 618 zu beschließen. Es darf aber vermutet werden: Hätte er die Aufführung mit der Ulmer Kantorei und dem Philharmonischen Kammerorchester Ulm am Sonntag in der Klosterkirche Oberelchingen miterlebt – bei der Ulrike Blessing die Ensembles erstmals öffentlich leitete –, er wäre ebenso begeistert gewesen wie die Zuhörer, die sich in der restlos ausverkauften Kirche eng an eng drängten.

Die Musiker hatten sich erlaubt, eben jenes „Ave verum Corpus“, „eines seiner herrlichsten Werke“ (Wolfgang Hildesheimer), an den Schluss zu stellen (das Wort „Zugabe“ verbietet sich in diesem Zusammenhang). Wobei auch das nicht ganz korrekt ist. Denn das allerletzte „Wort“ vor dem begeisterten Schluss­applaus hatten die Glocken der Klosterkirche, die nach genau einer Stunde mit ihrem vollen Geläut die zwei Spätwerke des „vielleicht größten Genies der bekannten Menschheitsgeschichte“ (Hildesheimer) in die Stille hinein verklingen ließen.

Ja, es war eine Aufführung der Superlative, die da in der Basilika über die Sakral-Bühne ging, denn auch im Altarbereich saßen und vor allem standen die Kantorei-Mitglieder so eng neben- und hintereinander gestaffelt, wie man es sonst nur selten zu sehen bekommt. Nicht weniger als 130 Sänger hatten sich dort versammelt. „Beim ersten Probe-Dirigat zum Requiem waren es noch zirka 70“, hatte Blesssing vor dem Konzert gesagt, „und ich dachte, dass viele davon aufhören, wenn Herr Haupt die Leitung abgibt.“

Dann aber sei etwas ganz anderes passiert: „Zunächst sind die Sänger zurückgekommen, die pausiert hatten. Da waren wir schon 80. Dann hat der Chor publik gemacht, dass ich die neue Leiterin werde und dass, wer möchte, dazukommen könne.“ Daraufhin hätten sich 50 neue Sänger angemeldet. „Und da habe ich dann schon kurz geschluckt, aber weil ich niemanden abhalten wollte, hat das Ganze jetzt so Karajan-Dimensionen angenommen“, sagt Blessing und lacht.

Dass sie den Chor so „gedrillt“ hat, dass er „keine träge Masse“ ist, glaubt man der mit großer Mehrheit gewählten Chordirektorin nach den immer wieder tief unter die Haut gehenden Zeilen „Requiem aeternam dona eis, Domine“ aufs Wort. Der Eindruck, es hier bei aller Massigkeit mit einer gleichwohl transparenten, durchhörbaren und hoch kantablen Aufführung von großer emotionaler Wucht zu tun zu haben, hielt sich bis zum Schluss.

Fazit: Ulrike Blessing hat ihre Feuertaufe mit einer der zugleich populärsten und rätselhaftesten Totenmessen der Musikgeschichte buchstäblich bravourös bestanden. Ein ganz großer Gewinn für Ulm!