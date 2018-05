Tradition Auf zum 100. Salenhau-Wandertag

Ulm / Carolin Stüwe

Wer diese frohgestimmte Jugend am Salenhau sah, der musste seine helle Freude an den jungen Menschen haben.“ So schrieb die Schwäbische Donau-Zeitung, wie die SÜDWEST PRESSE früher hieß, zum 40-jährigen Bestehen des Salenhau-Wandertages im Jahr 1958. Damals kamen rund 14 000 Gäste. Damals konnte man sie noch zählen, weil sie sitzen blieben. „Heute ist es eher ein Kommen und Gehen und oft ein Zwischenstopp auf einer Radtour“, sagt Reinhold Eichhorn. Er war von 1990 bis 2016 Vorsitzender des Turngau Ulm und erinnert sich an viele Wandertage bei schönem Wetter und einer tollen Aussicht vom Hochsträß aus.

Treff auf der „großen Heide“

Selbst wenn der Wetterbericht für morgen, Himmelfahrt, eine hohe Regenwahrscheinlichkeit voraussagt, werden der Turngau Ulm und der Sportkreis Alb-Donau/Ulm in Zusammenarbeit mit den Vereinen SV Eggingen, TSV Erbach, TSV Rißtissen den 100. Salenhau-Hock erst recht stemmen (siehe Infokasten). Und wieder werden Bewegung und Geselligkeit eine Rolle spielen.

Um kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges den Wandergedanken im Turngau Ulm und seinen Vereinen stärker in den Mittelpunkt zu stellen, rief der damalige Turngau-Vorsitzende Balthasar Fischer alle Vereine auf, einen Volkswandertag zu veranstalten. Am ersten Maisonntag 1918 trafen sich also Vereine aus dem Ehinger Raum in Altsteußlingen, aus dem Illertal in Bad Brandenburg, von der Ulmer Alb in Hürben und die städtischen in Erbach. Aus Ulmer Turnkreisen kam später der Vorschlag, nur die „große Heide“ vor dem Salenhau als Wanderziel festzulegen.

Dieser Zielort wurde unter Jakob Salzmann, der von 1928 bis 1956 Turngau-Vorsitzender war, zum Inbegriff des volksnahen Wanderns. Die schwierigen Zeiten des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges konnten der Idee des Gemeinschaftsgeistes kaum etwas anhaben: Die Wanderung wurde geduldet, jedoch durften politisches Gedankengut und die Ziele der deutschen Turnerschaft nicht angesprochen werden. 1939 kamen sogar mehr als 9000 Wanderer. Mitten im Krieg, 1942, waren es fast 5000 Besucher und 1944 zumindest noch 600 Wanderer.

Nach der Wiederzulassung des Turngau Ulm entwickelte sich der Wandertag zu einem „niemals erwarteten großen Familienwandertreffen“, heißt es in der Chronik. Der Besucherrekord lag 1955 bei 16 000, obwohl damals noch keine Tische und Bänke aufgestellt waren. Die Wanderer setzten sich einfach ins Gras. Pech hatten die Veranstalter 1954, als bei Regen nur 2000 Unentwegte dem damaligen Vorsitzenden des Deutschen Turnerbundes und zugleich Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Walter Kolb, zuhörten. Solch’ ein hoher Besuch zeigte, wie bedeutend der Treff war. „Seit den 90er Jahren waren es durchschnittlich 6000 Gäste“, sagt Eichhorn aus eigener 26-jähriger Erfahrung.

Worauf hat er bei seinen Ansprachen stets geachtet? „Wenn Kommunalwahlen anstanden, wollten die anwesenden Kandidaten immer namentlich begrüßt werden.“ Das habe er dann auch getan. „Wenn ich doch mal einen vergessen habe, hatte ich schon einen Gutschein in der Tasche für ein Freibier.“

Selbst zum 80. Wandertreff blieben die Bierbänke nicht leer, obwohl genau am Vatertag 1998 im Donaustadion die SSV-Aufstiegsfeier lief. „Hauptsache war trotzdem, man schaut mal im Salenhau vorbei“, sagte damals ein Besucher.