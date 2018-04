Neu Auf und ab in der Parkspindel

Auf und ab in der Parkspindel

Am 14 / Birgit Nonnenmacher

Premiere im Blautal-Center: Am 14. April 2018 findet der erste Familienlauftag im Blautal-Center statt. Die Attraktion hat viele Facetten.

Eröffnet wird der erste Familienlauftag im Blautal-Center am 14. April um 10 Uhr mit dem 2. Vorbereitungslauf des ASC Ulm/Neu-Ulm 011.

Jede(r) kann dabei sein

Ausnahmsweise an einem Samstag und ausnahmsweise können dieses Mal auch Nicht-ASC-Mitglieder am Vorbereitungslauf teilnehmen. Der Weg führt Richtung Blaubeuren. Es werden Streckenlängen von ca. 10 bis 23 km angeboten. Auf der Strecke gibt es wie gewohnt einen Versorungugsstand mit Getränken von Gold Ochsen und von Dietenbronner. Die Teilnahme am ASC-Vorbereitungslauf ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erwünscht.

Hindernislauf für Kinder

Weiter geht es dann um 10.30 Uhr mit einem Hindernislauf für Kinder, zu dem man sich jetzt bereits anmelden kann. Ein Hindernisparcours führt durch die Verkaufspassage im ersten Obergeschoss des Ulmer Blautal-Centers. Mitglieder des SSV Ulm 1846 lassen sich für die Kinder eine abwechslungsreiche Runde einfallen und betreuen die Kinder auf der Strecke. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos.

Außerdem wirft der „Ratter High Heel Run“ seine Schatten voraus, der beim 5. Beurer Frauenlauf am 13. Juli auf dem Münsterplatz ausgetragen wird. Beim Familienlauftag wird das Ausscheidungsrennen der schnellen Ladies auf hohen Hacken ausgetragen. Die schnellsten High Heel-Läuferinnen qualifizieren sich hier für den Endlauf im Juli. Da geht es immerhin um insgesamt 1000 Euro Preisgeld. Der Modus ist einfach – die Mädels, die die etwa 80 Meter lange Strecke am schnellsten zurücklegen, sind im Juli mit dabei.

Highlight kommt zum Schluss

Und zum Schluss um 12 Uhr das Highlight: der erste Ulmer Spindelsprint. Auf einer 2 km langen Strecke sprinten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer quer durchs Blautal-Center und die Parkspindeln rauf und runter. Gestartet wird im Langlaufmodus alle 15 Sekunden. Die Sieger erhalten hochwertige Preise. Die Startgebühr für den Spindelsprint beträgt 10 Euro, ASC-Mitglieder bezahlen nur 5 Euro.

Gutschein und Geschenke

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Spindelsprints und des „Ratter High Heel Runs“ erhalten einen Einkaufsgutschein über 10 Euro und Überraschungsgeschenke von Geschäften des Blautal-Centers. Für alle, die beim Familienlauftag mit dabei sind, gibt es im Zielbereich Getränke.

Info Mehr zur Veranstaltung und zur Anmeldung unter: http://www.familienlauftag-im-blautalcenter.de/