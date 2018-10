Leitartikel Chirin Kolb über die Listen zur Ulmer Gemeinderatswahl Auf Kandidatensuche

Ulm / Chirin Kolb

Bis zur Kommunalwahl am 26. Mai ist es zwar noch mehr als ein halbes Jahr hin, doch für die Parteien und Wählervereinigungen ist es höchste Zeit, Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Fast alle tun sich mal mehr, mal weniger schwer, die Liste mit 40 Namen zu füllen. Auch, weil es eine Reihe von selbst gesetzten Anforderungen zu erfüllen gilt, beispielsweise den Frauenanteil zu erhöhen. Besonders die Freien Wähler und die CDU haben Nachholbedarf. In den amtierenden Gemeinderat wurden 21 Männer und 19 Frauen gewählt – der Maßstab ist gesetzt.

Ziel der Parteien und Wählervereinigungen muss zudem sein, junge, frische Kandidaten zu nominieren. Es ist allerdings nicht leicht, Jüngere für ein so zeitraubendes Ehrenamt zu gewinnen. Sie sind meist mit Familie und Karriere ausgelastet. Darüber hinaus sollte der neue Gemeinderat stärker als jetzt die internationale, multikulturelle Stadtgesellschaft abbilden.

Im Gemeinderat haben sich seit der Wahl 2014 die Machtverhältnisse verschoben. Die Ära Ivo Gönner ging zu Ende, Gunter Czisch wurde OB. Viel mehr als ihre jeweilige Parteimitgliedschaft wirkten sich ihr unterschiedlicher Politikstil und persönliche Zu- wie Abneigungen auf das Gefüge im Rat aus.

Zwei neue sorgen für Spannung

Spannend wird die Wahl auch durch zwei Listen, die zum ersten Mal antreten. Das „Bündnis für lebenswerte Ortschaften“ (BLO) dringt unverhohlen in die Domäne der Freien Wähler ein, rekrutiert seine Kandidaten überwiegend aus den Ortsteilen und will dort die meisten Wähler gewinnen. Inhaltlich und personell ist das BLO ziemlich grün, nicht nur, weil Stadträtin Denise Niggemeier selbst der Partei angehört. Gut möglich, dass die Grünen Wähler an das BLO verlieren. Hinter der neuen Liste steckt andererseits durchaus auch grünes Kalkül. Sie dürfte gerade Wähler aus den Ortschaften ansprechen, die für die etablierte Partei nur schwer erreichbar sind und die sich von den Freien Wählern nicht vertreten sehen. Sollte das BLO im neuen Gemeinderat vertreten sein, ergäbe sich angesichts der inhaltlichen Schnittmenge sicher mühelos eine Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen.

Zum ersten Mal tritt auch die AfD an. Angesichts der politischen Großwetterlage wird sie im künftigen Rat vertreten sein, den etablierten Listen Stimmen und Mandate abnehmen. Die Frage ist nur: Wie viele?