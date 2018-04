Ausflug Auf Entdeckungstour mit Kritzel

Illertissen / Kita Don Bosco

Während der „Wir-lesen-Projektphase“ haben die Vorschulkinder der Kita Don Bosco in Illertissen jeden Morgen gemeinsam mit den Mitarbeitern der Kita die Fotos der Zeitung besprochen. Es gab Aufgaben im eigenen Kritzel-Arbeitsheft zu lösen, Suchspiele oder sie lernten das „Gedicht vom großen, kecken Zeitungsblatt“ kennen.

Dazu passend besuchten die Vorschulkinder gemeinsam die Stadtbücherei Illertissen. Dort erwartete sie am Eingang bereits das Maskottchen des „Wir-lesen“-Projekts, die große grüne Kritzel-Figur aus Pappe.

Frau Karin Steck und Frau Astrid Theimer aus dem Team der städtischen Bücherei nahmen die Kinder dann mit auf eine Entdeckungstour durch die Räume. Immerhin befinden sich über 14000 Medien im Bestand. In einem Rollenspiel zeigten die beiden Mitarbeiterinnen den Kindern schnell den Unterschied zwischen einer ungewollten Selbstbedienung mit Büchern und einem ordentlichen Ausleih-Vorgang in der Bücherei.

Farbige Markierungen

Bereits klar war den Kindern der Unterschied zwischen einer Bücherei und Buchhandlung. Unterschiedliche Farbmarkierungen erleichtern hier den Überblick in den Regalen und Abteilungen. Es gibt selbstverständlich Bereiche mit Kinder- und Erwachsenenliteratur, mit Altersangaben oder auch Buchstaben im Großdruck.

Mit vielen Fragen sind die Kinder in die Bücherei gekommen. Es war für sie spannend, zu erfahren, was sich hier auf der zweiten Ebene befindet und warum sie kürzlich noch im selben Gebäude das Theaterstück vom „Lumpenkasperle“ gesehen haben.

Dieses Lumpenkasperle hat sie nach der Vorführung noch sehr lange beschäftigt. Immerhin wurde in dem Theaterstück der Kasper in den Müll geworfen, weil er so dreckig war und die Oma konnte ihrem Enkel eine große Freude machen, als der Kasper sauber und wie neu zurückkam und das Lieblingsspielzeug ihres Enkels blieb.

Die Vorschulkinder erhielten außerdem bei ihrem Ausflug eine Vorstellung davon, wie Bücher eigentlich entstehen. Auch die „Strafen“ wurden angesprochen, die verhängt werden, wenn die Bücher nicht mehr zurückgebracht werden.

Ganz bestimmt aber werden diese Vorschulkinder zurückkommen. Viele möchten mit ihrer Mama nun Bücher oder Spiele ausleihen, sie haben schon etwas im Auge.