Kommentar Patrizia Czajor über das Baumprogramm der Stadt Auf einem guten Weg

Ulm / Patrizia Czajor

Ein Leben als Baum in der Stadt – man kann sich sicherlich Schöneres vorstellen. Dem Baum setzt Vieles zu: Schadstoffe aus der Luft, Streusalz im Winter oder Trockenstress im Sommer, weil durch die Bebauung und die Versiegelung von Flächen immer weniger Wasser in den Boden gelangt. Zudem bringt der Klimawandel Schädlinge wie die Miniermotte nach Mitteleuropa, mit denen sich Pflanzen noch zusätzlich herumplagen müssen. Überhaupt ist es ein Wunder, dass Bäume in der Stadt überleben können. Obwohl einige eben nicht überleben – denn wenn es um Parkplätze und Baumaßnahmen geht, ziehen sie in der Regel den Kürzeren.

Es ist gut, dass die Zahl der in den vergangenen Jahren gefällten Bäume nun wieder ausgeglichen wird. Ulm ist hier auf einem guten Weg, auch wenn ein quantitativer Ausgleich nur der erste Schritt ist. Man muss sich auch nicht als selbstloser Verfechter der Natur verstehen, um die Bedeutung dieses Themas anzuerkennen. Nicht nur werten Bäume und Pflanzen eine Stadt optisch auf, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag dafür, die Folgen des Klimawandels abzuschwächen. Zum Beispiel wenn es um die zunehmende Hitze in den Innenstädten geht, die auch in Ulm zu spüren ist. Deswegen sollte der Aufwand die Stadt nicht hindern, das Thema voranzutreiben. Es geht nämlich um nichts weniger als um uns und unseren Lebensraum.