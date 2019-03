Fastenzeit Auf die Fasnet folgt der Verzicht – oder nicht

Ulm / ruk, vs, us, hum

Nach all der Maßlosigkeit während der genussgesteuerten Fasnetszeit hat gestern die bis Ostern dauernde Fastenzeit begonnen. Auch wenn die beiden Begriffe sehr nahe beieinander liegen, gehen sie inhaltlich doch weit auseinander. Etwa so, wie die Ansichten und Meinungen über das Thema Fasten sehr unterschiedlich sind, wie unsere Umfrage unter mehr oder weniger bekannten Ulmern und Ulmerinnen zeigt. Dabei sind die Möglichkeiten beinahe unbegrenzt, wie beispielsweise die Forderung des BUND unter Beweis stellt, in der Fastenzeit auf Plastikverpackungen zu verzichten.

Rein gar nichts vorgenommen

Fasten? Ach, sagt Thomas Jetter. Wer den Stadtführer kennt, weiß: Das ist seine Disziplin nicht unbedingt. Wobei er, der ein Kampfgewicht von etwas mehr als 160 Kilo mit sich herumträgt, versucht, diszipliniert zu essen. „FdH“ lautet sein Motto: Friss’ die Hälfte! Vor Jahren hat Jetter seine Ernährung umgestellt, er meidet Zucker, Gummibärchen („das war meine Leidenschaft“) und Schokoriegel und „so ’nen Kruscht“. Speziell zur Fastenzeit hat er sich aber nichts vorgenommen: „Ich habe keinen Fernseher und kein Smartphone. Da muss ich nicht fasten“, sagt der 60-Jährige, der zwei Leibspeisen hat: eingemachtes Kalbfleisch und Königsberger Klopse.

„Ich faste, aber nicht wegen der Fastenzeit, sondern um abzunehmen“, sagt Maria Gmeiner. Die 55-jährige Sozialarbeiterin und Leiterin des Café Canapé hat schon versucht, bewusst auf etwas zu verzichten, ist daran aber gescheitert. „Dafür bin ich anscheinend zu schwach“, gibt sie zu. „Dabei ist Süßes für mich gar nicht das Problem, sondern es sind Chips und Bier abends auf dem Sofa.“ Die Idee des Plastik-Fastens aber findet sie eine gute Idee – auch als Möglichkeit, das Thema Verpackungsmüll wieder bewusster in den Blick zu nehmen. Maria Gmeiner überlegt noch, ob sie das noch anfängt.

„Ich versuche, ganz auf Süßes zu verzichten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das durchhalte.“ Da ist Gerlinde Neher durchaus ehrlich mit sich. Der Vorsitzenden der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ulm wäre es dennoch wichtig, es zu schaffen. Das Schwierige an Süßigkeiten ist ja, dass es sie überall gibt. „Das ist eine Versuchung auf allen Ebenen.“ Für den Fall, dass die 63-Jährige durchhält, freut sie sich schon auf das Ostersonntagsfrühstück in der Lukaskirche, bei dem wieder Süßigkeiten und Kuchen erlaubt sind. Gerlinde Neher sieht den bewussten Verzicht als neue Lebenserfahrung – ähnlich der vor einigen Jahren, als sie beim Einstein-Marathon zehn Kilometer gelaufen ist. „Das war toll. Ich probiere für mich immer mal wieder was Neues.“ Ein Unterbrechen des Fastens am Sonntag ist für manche erlaubt, aber für Neher kommt es nicht in Frage: „Sonst muss man ja am Montag immer wieder anfangen zu kämpfen.“

Fasten wirkt heilend

Vom Kampf der Fastenden weiß auch Haydar Süslü zu berichten. Der Ulmer SPD-Gemeinderat und Allgemeinarzt in Wiblingen betreut seit Jahrzehnten Fastengruppen. Da gibt es immer wieder Teilnehmer, die das Fasten abbrechen. Schlimm ist das nicht: „Man muss eine Methode finden, die man gut in seinen Alltag einbauen kann.“ Praktiziert wird die Mayr-Kur: ein ganzheitliches Gesundheitsprogramm aus Teefasten, Milch-Semmel-Kur und milder Ableitungsdiät – also Schonkost. „Ziel ist, den Verdauungstrakt zu entlasten“, sagt Süslü. Die Erfahrung zeige, dass Fasten bei Autoimmun-Krankheiten heilend wirke – etwa bei Rheuma und chronischen Darmkrankheiten, aber auch bei Arthrose und Blutdruckbeschwerden. „Die Wirkung ist nachhaltig“, sagt Süslü. Oft könnten Medikamente weggelassen werden, Schmerzen verschwänden. Allerdings sollte niemand ohne ärztliche Aufsicht so eine Kur durchziehen. Und für einen dauerhaften Erfolg muss man seine Ernährung dauerhaft umstellen. Erfreulich sei, „dass das Interesse am Fasten und Kochen in den vergangenen Jahren zugenommen hat“.

Ganz dem Genuss hat sich derweil der Koch Harald Laatsch verschrieben. Als Leiter des Betriebsrestaurants bei Wilken und Geschäftsführer der Wilken Gourmet GmbH „Fleur de cuisine“ hat er sich nichts für die anstehende Fastenzeit vorgenommen. Ganz im Gegenteil bezeichnet sich der 57-Jährige sogar als „Fastenmuffel“, der noch nie gefastet hat und es auch in Zukunft nicht vorhat. Zwar sei es durchaus möglich, auch als Koch zu fasten. Nicht aber er, der jeden Tag mit guten Produkten zu tun habe. „Es wäre möglich, aber schwierig“, sagt er und gibt dann doch ein klares Statement ab: „Ich lasse es mir bei jeder sich bietenden Gelegenheit gut gehen.“

„Ich faste immer etwas, und das soll mir wirklich schwer fallen“, sagt Sabine Schuler. Die CDU-Stadträtin und Geschäftsfrau verzichtet dieses Jahr ganz auf Fernsehen. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige ihr, dass es ihr gut tut, sich aus Abhängigkeiten zu lösen. Und all die wichtigen Nachrichten übers Weltgeschehen? „Es gibt ja auch Radio – mit dem Vorteil, dass man dann eigene Bilder im Kopf hat.“ Und für den Fall, dass die 56-Jährige doch mal bewegte Bilder sehen will, erlaubt sie sich, ins Kino zu gehen. Aber eigentlich hofft sie, dass sie in den nächsten sieben Wochen mehr zum Lesen kommt.