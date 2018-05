Ehrenamt Auf der Suche nach verdächtigem Rauch

Von Thomas Vogel

Wenn Wälder und Flure nach anhaltend hohen Temperaturen ausgedörrt sind und die Brandgefahren entsprechend hoch, ist der Einsatz der acht Ehrenamtlichen des Luftrettungsstützpunkts Illertissen gefragt. Sie drehen dann ihre großen Runden am Himmel, halten Ausschau nach verdächtigem Rauch, erstatten Meldung und lotsen bei Bedarf die Feuerwehren an den Brandort. Dafür kriegen sie selten ein Dankeschön und niemals einen Cent.

Dschungel an Gesetzen

Letzteres stört sie als passionierte Flieger nicht, die Bedingungen, unter denen sie ihr Ehrenamt erfüllen, aber umso mehr. Die immer schwieriger werdenden gesetzlichen Bestimmungen sind es, die Philipp von Criegern, den Vorsitzenden des Luftsportvereins Illertissen, und die beiden Piloten Werner Egger und Siggi Möst auf die Palme bringen.

Lehrgänge, Zertifikate, Lizenzen: der Dschungel der Anforderungen werde immer dichter. Infolge dessen stiegen die Hürden, die Kosten ebenfalls. Nur die Zahl der Aktiven nicht. Die ist im Sinkflug, etwa die Zahl der Motorfluglehrer. „Früher reichten dafür eine Umschulung und ein paar zusätzliche Flugstunden“, erzählen die Piloten. Segelfluglehrer? „Wir haben gerade noch zwei.“ Früher seien es sieben gewesen.

Die Anforderungen seien rapide verschärft worden, ohne dass ein wirklicher Sicherheitsgewinn dabei herausspränge, lautet ihre Einschätzung. Alle ehrenamtlichen Luftsportvereine ohne die es freilich auch keine Rettungsstaffeln nach jetzigem Modell gäbe, stünden deshalb unter gehörigem Druck. Es ist einiges an Frust aufgelaufen bei den Piloten und in ihrem Umfeld. „Wie kriegen wir noch Nachwuchs her?“, wenn das „Eintrittsgeld“ für diesen besonderen Sport immer mehr steige. 26 000 Euro nennen die Illertisser als Hausnummer für den „Großen Schein“, der zur Luftrettung berechtigt. „Eine solche Summe dafür, dass man ehrenamtlich mitmachen darf.“ Ein Ehrenamt sei früher mit der Ehre verbunden gewesen, auch wenn man in einem Verein Verantwortung übernahm, blickt Egger zurück. Heute, in Zeiten gestiegenen Anspruchsdenkens, „wird man in erster Linie verantwortlich gemacht.“ Die Gesellschaft habe sich sehr verändert, sinniert der Pilot. Weitermachen mit ihrem verantwortungsvollen Job wollen die Brandmelder trotzdem. In den Lüften zu sein, das sei einfach zu verlockend und entschädige für so manches, was am Boden schief läuft.