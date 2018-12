Projekt Auf der „Wir lesen“-Party war einiges geboten

Um den Abend abzurunden, durfte sich jeder Gast am Ende noch ein süßes Andenken mit nach Hause nehmen. Insgesamt war es ein gelungener Abend mit Spannung, Witz und gleichzeitig Gemütlichkeit. Die Gäste kamen miteinander ins Gespräch und tauschten in der angenehmen Atmosphäre Neuigkeiten aus. Auch wir Jugendreporter wurden immer wieder von den Leistungen der Schüler überrascht und freuen uns schon auf das nächste Jahr.

In der zweiten Hälfte der „Wir lesen“-Party war das Publikum Teil einer großartigen Mode-Show, die vom Zentrum für Gestaltung entwickelt wurde. Die kreativen Designer präsentierten Mode der 1920er Jahre mit aufwändigen, selbst designten und produzierten Kostümen. Auch Kleider nur aus Zeitungspapier konnte bestaunt werden. Beim traditionellen „Schüler gegen Paten“-Quiz mussten verschiedene Rätsel der jüngsten „Wir lesen“-Projektteilnehmer, also von den Vorschülern aus dem Bildungsprojekt „Wir lesen mini“, gelöst werden. Obwohl die Schüler einen starken Vorteil hatten, konnten die Sponsoren den Fluch brechen und zum ersten Mal in der „Wir lesen“-Geschichte immerhin einen Gleichstand erzielen.

Doch nicht nur in dieser Kategorie wurden Preise verliehen. Schüler von verschiedenen Schulen haben sich schon seit Monaten Gedanken gemacht, wie sie die Fachjury der SÜDWEST PRESSE mit ihren Auftritten überzeugen können. Drei akrobatisch begabte Schülerinnen der Zirkus-AG des Illertal-Gymnasiums Vöhringen begeisterten das Publikum mit ihren waghalsigen Kunststücken – und das auf einer sehr beengten Bühne. Sie ernteten mächtigen Applaus und den ersten Preis der Kategorie „Artistik“. Die Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums zeigten dem Publikum ihre Leidenschaft am Schauspielen in ihrem selbst entwickelten Theaterstück rund um das Thema Lesen. Bei den ersten Tönen der Band des Lessing-Gymnasiums erhellten sich die Gesichter des Publikums. Die schöne Stimme der Sängerin, aber auch die musikalische Begleitung regten die meisten Gäste zum Mitwippen an.

Pünktlich um 19 Uhr stiegen die Jugendreporterinnen Lea Dangel (Lessing-Gymnasium) und Clara Folger (Humboldt-Gymnasium) als Moderatorinnen unter tosendem Beifall auf die Bühne. Die beiden führten das Publikum souverän durch den ganzen Abend. Als Laudator des Abends trat Ulf Schlüter, stellvertretender Chefredakteur der SÜDWEST PRESSE, auf die Bühne und begrüßte die mehr als 280 anwesenden Gäste. Ein großes Lob ging dabei an die Schüler, die zum Gelingen des Abends beitrugen. Rund 570 Stunden Vorbereitung, so Schlüter, haben die Schülergruppen und Jugendreporter insgesamt auf sich genommen, um auf der Party den Paten „Danke“ zu sagen.

And the Kritzel-Award goes to ...