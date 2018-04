Festival Literaturwoche Donau beginnt

Ulm / Otfried Käppeler

Druckfrischer geht’s nicht: Hernán Ronsinos Roman „in Auflösung“ ist gerade einmal zwei Tage auf dem Buchmarkt und schon stellen ihn der argentinische Autor, sein Schweizer Verleger samt Übersetzter bei der Eröffnung der Literaturwoche Donau vor. Florian L. Arnold, der den Abend moderierte und zusammen mit Rasmus Schöll der Macher der Literaturwoche ist, ließ keinen Zweifel daran, dass der 1975 in der Kleinstadt Chivilcoy geborene Hernán Ronsino zu den wichtigen Autoren Argentiniens zähle: „In ein paar Jahren werden wir erkennen, was für ein Gebirge an Literatur hier saß.“

Ronsinos Roman erscheint im kleinen Schweizer Bilgerverlag, womit eine Besonderheit der Literaturwoche angeschnitten wäre. Präsentiert werden kleine, unabhängige Verlage mit ihren mehr oder weniger bekannten Autoren. Es gibt also vieles kennenzulernen. Die Vielfalt und Qualität der Literaturwoche betonte auch Ralph Seiffert von der Stadt Neu-Ulm in seiner Begrüßung. Er hat zusammen mit der Ulmer Kulturbürgermeisterin Iris Mann die Schirmherrschaft für die Literaturwoche übernommen.

Weltgeschichte in der Provinz

Ronsinos Roman spielt in der argentinischen Pampa. Doch fließen in ihn immer wieder die Weltgeschichte und Weltliteratur ein, erklärt Luis Ruby, der Übersetzer von Ronsinos Romanen. Es gibt wohl kein Gespräch über argentinische Literatur, ohne dass man auf Jorge Luis Borges kommt, den großen Erneuerer der argentinischen Literatur. Für die Generation von Schriftstellern, die Borges direkt folgten, sei er ein „schwieriges Erbe“ gewesen, sagt Ronsino, für seine eigene Generation jedoch sei er ein „Schatz an Vielfalt von Themen.“ Folgt man dem Verleger Ricco Bilger, dann schreibt Hernán Ronsino im Sinne von Borges, da sein Erzählen die Provinz als Ausgangspunkt habe, in die sich „ständig die Weltgeschichte einfügt.“ Und doch seien die Romane gut zu lesen, wirkten wie ein Spätwestern ohne die Wende zum Guten, oder, und der Verleger mochte nicht mehr aufhören zu schwärmen: „Die Romane sind in der Bildsprache der Coen-Brüder geschrieben.“

Info Die Literaturwoche Donau setzt heute, Montag, der Züricher Autor und Kabarettist Ralf Schlatter im Otl-Aicher-Kolleg am Hochsträß fort. Er liest aus „Steingrubers Jahr“. Morgen, Dienstag, liest Iris Wolff beim Wiley-Kiosk aus „So tun als ob es regnet“. Am Mittwoch kommt Anna Baar mit „Als ob sie träumend gingen“ ins Scharff-Museum – den Abend moderiert Lena Grundhuber. Und am Donnerstag beweist Martin Piekar im Neu-Ulmer Café D’Art „Mehr Lyrik geht doch!“ Diese Veranstaltungen der Literaturwoche beginnen um 19.30 Uhr.