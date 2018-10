Lesung Auf den Punkt: Anke Stelling bei Aegis

Ulm / Otfried Käppeler

„Bea ist jetzt vierzehn und gehört initiiert. Aufgeklärt und eingeführt in die Welt der Küchenböden, Arbeitsteilung, Arbeitsverteilung, Putzjobs, Lohnkosten, Wohnkosten, Haupt- und Nebenkosten, Kosten-Nutzen-Rechnungen, das große Auf- und Abrechnen, monetär wie emotional.“ Diese Initiationsrede hält Resi, Beas Mutter, und dies ist der Rahmen von Anke Stellings neuem Roman „Schäfchen im Trockenen“, den sie in der Buchhandlung Aegis vorstellte.

Stelling ist 1971 in Ulm geboren, in Stuttgart aufgewachsen und lebt, nach einem Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, mit Familie in Berlin. Sie macht kein Hehl daraus, dass ihr Schreiben biografisch ist, genau wie das von Resi, ihrer Hauptfigur. Im Gegensatz zu ihren erfolgreichen Freunden hat Resi ihr Sensorium für gesellschaftliche Gerechtigkeit erhalten und ihre Vorstellungen nicht des Erfolges wegen in spitzfindige Rechtfertigungsmuster verkehrt. Doch die Tücken des biografischen Schreibens erfährt Resi schmerzhaft. Die früheren Freunde finden sich wenig schmeichelhaft gezeichnet und reagieren beleidigt. Als Revanche wird Resi die Wohnung gekündigt, die offiziell nicht sie, sondern einer der früheren Freunde mit einem sehr günstigen Mietvertrag gemietet hatte.

Neben den politisch wie gesellschaftlich bedingten Ungerechtigkeiten sind es die kleinen Wunden, die perfiden Stiche, die Resi emotional wie existenziell treffen. Dass die Utopien, die sie mit ihren Freunden teilte, dahin sind, fasst sie in dem lapidaren Gedanken zusammen, dass Zukunft keine Verheißung mehr sei, sondern eine Bedrohung. Das bringt den Zeitgeist auf den Punkt.

Anke Stellings Roman ist mit seinen klaren Konstellationen unumwunden politisch, aber nicht ideologisch. Resi entwickelt mit ihrer Ansprache an die Tochter ein Gesellschaftsporträt, das aktueller nicht sein könnte. Wenn Resi auch in einer prekären Situation ist, wirkt sie trotzdem nie weinerlich. Erzählt wird emphatisch, die Analyse aber ist gestochen scharf, so wie die Sprache der Autorin.

Info Anke Stelling: Schäfchen im Trocken. Verbrecher Verlag, 266 S., 22 Euro.