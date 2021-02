Nur noch drei Wochen sind es bis zur Landtagswahl am 14. März. Normalerweise geben sich in dieser heißen Phase prominente Parteienvertreter die Klinke in die Hand, treffen die Wähler in Hinterzimmern oder auf Marktplätzen und versuchen die Unentschlossenen von der Notwendigkeit der Stimmabgabe z...