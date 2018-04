Kurzkritik Auch mit 88 voller Energie

Ulm / Albert Hefele

Wenn man Chris Barber beim Entern der Bühne beobachtet, kommen einem doch erhebliche Zweifel, ob das gut gehen kann. Der Mann ist grade 88 geworden, beileibe kein Springinsfeld mehr, und die Frage drängt sich auf: Muss der sich das antun? Mit jeder Nummer, die die Big Chris Barber Band aber am Freitagabend im Kornhaus spielte, wurde klarer: Er muss.

Die zwei Stunden schienen ihn nicht zu ermüden, sondern im Gegenteil mit Energie zu versorgen. Die Posaune als eine Art Herz-Lungen-Maschine. Sein Instrument und die Band versorgten Barber mit den lebenswichtigen Impulsen. Eine Band, die nur so strotzte vor musikalischer Souveränität und Bühnenroutine: Die kennen und können alles, was im traditionellen Jazz zur Grundausstattung gehört.: Paul Barbarins „Bourbon Street Parade“, Ken Colyers „Goin’ Home“ und immer wieder Duke Ellington („East St. Louis Toodle-Oo”). Und immer wieder der Blues. Für Chris Barber wohl die Wurzel aller Jazz Musik, wenn man seine, alles andere als leicht verständlichen, aber dennoch ausführlichen Erläuterungen zum Programm richtig zu deuten wusste.

Blues in jeder Form. Etwa das großartige, durch Sonny Terry und Brownie McGhee bekannt gewordene „Cornbread And Black Malasses“. Ein uralter Worksong, per mitreißendem Groove und witzigem Chorgesang aber n eine Chris-Barber-Nummer umgebaut. Das klappte ebenso wie die Version eines Stücks vom anderen Ende des Spektrums: „All Blues“ von Miles Davies.