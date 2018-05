Meinung Kommentar zum Bahnhofplatz 7: Attraktiv wie nie

Ulm / Chirin Kolb

Die Sedelhöfe und der Neubau am Bahnhofplatz 7 machen den Eingang zur Ulmer City attraktiv wie nie. Da ist das Fehlen einer weiteren Rolltreppe verschmerzbar.

Der Wunsch aus dem Ulmer Handel ist verständlich: Eine weitere Rolltreppe Richtung Bahnhofstraße hätte die Fußgängerströme aus der Bahnhofspassage gleichmäßiger auf die Fußgängerzone und die Sedelhöfe verteilt. Schließlich sind die meisten Leute bequem und lassen sich lieber in die Höhe fahren als Stufen zu steigen. Die Stadträte haben sich dennoch dagegen entschieden, auf einer zusätzlichen Rolltreppe zu bestehen. In der Abwägung liegen sie mit ihrem Beschluss richtig.

Der Handel darf in den Sedelhöfen nicht nur einen Konkurrenten sehen. Das sind sie – aber eher für Geschäfte in Randlagen. Die Fußgängerzone wird gerade am wichtigen Eingang am Bahnhof so attraktiv wie nie. Davon kann auch der angestammte Handel profitieren, wenn er die neue städtebauliche Situation als Ansporn versteht. Die Sedelhöfe werden die Innenstadt völlig neu beleben, und zwar wegen der Wohnungen nicht nur während der Geschäftszeiten.

Wie Stadtrat Hans-Walter Roth von Erpressung zu sprechen, weil der Investor die Wünsche nach einer weiteren Rolltreppe ablehnt, ist völlig abwegig. Die Entwicklung eines solchen Projekts ist ein stetiges Geben und Nehmen zwischen Stadt und Investor, der im Übrigen weitaus gravierenderen Wünschen nachgekommen ist.