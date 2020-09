Der Münsterplatz ist drin, der Blautopf, die Weißenhorner Schlösser: Fast die gesamte Region rund um Ulm und Neu-Ulm ist auf der am Montag veröffentlichten Deutschlandkarte der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BEG) als so genanntes Teilgebiet ausgewiesen. Dort also, tief unten in den im prä...