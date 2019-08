Man könnte meinen, in ganz Jungingen wurde Heu gemacht – außer in den Privatgärten. Denn an den Randstreifen an Straßen, auf Zwickeln in Rathausnähe und auf der kleinen Parkfläche am Hülenweg durfte das Gras noch nie so hoch wachsen. Anfang August wurde gemäht und erst jetzt nach dem Regen...