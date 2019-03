Arbeitsmarkt: Quote bleibt konstant

Arbeitslosenquote in Ulm

Ulm/Neu-Ulm / jkl

Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer im Bezirk der Ulmer Arbeitsagentur ist im Februar auf 7436 zurückgegangen, wenn auch nur leicht um 67. Die Arbeitslosenquote blieb damit unverändert bei 2,5 Prozent. „Die Arbeitslosigkeit bewegt sich auf sehr niedrigem Niveau“, erklärt Mathias Auch, Chef der Arbeitsagentur. „Für die kommenden Monate rechnen wir mit einer weiteren, aber moderaten Abnahme der Arbeitslosigkeit.“ Mehr Bewegung zeigte sich im Februar dagegen am Stellenmarkt. Die regionalen Arbeitgeber meldeten 2054 offene Stellen, 749 mehr als noch im Januar. Insgesamt verzeichnet die Agentur 6312 Arbeitsangebote. Gesucht seien hauptsächlich Fachkräfte.

Auf der bayerischen Seite liegt die Quote konstant bei 2,3 Prozent. Derzeit sind im Landkreis Neu-Ulm 2282 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 48 weniger als noch im Januar. Auchs Kollege Richard Paul in der Agentur Donauwörth rechnet ebenfalls mit einem weiteren Rückgang in den kommenden Monaten. „Dennoch gibt es einiges zu tun“, denn es gebe viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt.