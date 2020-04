Solche Zahlen hat man in Arbeitsagenturen der Region schon Jahre nicht mehr gesehen. Im April haben die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie den Arbeitsmarkt voll erwischt. In Ulm (Quote: 4,2) und den beiden angrenzenden Landkreisen Neu-Ulm (3,2) und Alb-Donau (3,0) ist die Arbeitslo...