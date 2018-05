Arbeit So wenig Arbeitslose wie seit 26 Jahren nicht mehr

Ulm / SWP

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm ist die Zahl der arbeitslosen Menschen weiter gesunken. Im Mai waren 7 036 Frauen und Männer auf Jobsuche, 277 weniger als im April und 1 179 weniger als im Mai des letzten Jahres. Damit errechnet sich für den Agenturbezirk eine Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent, das ist weiterhin der niedrigste Wert aller Agenturbezirke in Baden-Württemberg. Die Arbeitslosenquote im Land liegt bei 3,1 Prozent. „Die Konjunktur hat sich auch im Mai positiv auf den Ulmer Arbeitsmarkt ausgewirkt“, berichtet Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. „Der regionale Arbeitsmarkt ist nach wie vor gut in Fahrt und zeigt sich aufnahmefähig. Davon konnten alle Personengruppen profitieren“, fährt Auch fort. Wie außergewöhnlich derzeit die Lage am Arbeitsmarkt ist, verdeutlicht Auch mit einem Blick in die Arbeitsmarkthistorie. „Wir haben so wenig Arbeitslose wie seit 26 Jahren nicht mehr: Im Mai 1992 waren es 6 981 Menschen“, konkretisiert der Agenturleiter.

Auf dem Stellenmarkt geht der Trend weiter nach oben. Im Mai erreichte der Bestand mit 6 814 Arbeitsangeboten einen weiteren Höchstwert. „Über die meisten Branchen hinweg wird Personal gesucht. Dabei macht der Fachkräftebedarf rund zwei Drittel aller Personalnachfragen aus“, weiß Mathias Auch.

Stadtgebiet Ulm

Im Stadtgebiet Ulm waren 2 235 Menschen über die Arbeitsagentur (977) und das Jobcenter (1 258) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Zum April sind das 70 und zum Vorjahr 360 Frauen und Männer weniger. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 auf 3,2 Prozent gesunken. Im Vorjahr lag die Arbeitslosenquote im Ulmer Stadtgebiet noch bei 3,7 Prozent. „Unter den kreisfreien Städten im Land ist Ulm die einzige mit einer Quote unter 4 Prozent“, stellt Mathias Auch abschließend fest.

Alb-Donau-Kreis

Im Landkreis Alb-Donau sank die Arbeitslosenquote um 0,2 auf 2,2 Prozent. „Nach den Landkreisen Biberach und Rottweil ist das Platz Drei im Land“, ergänzt Auch. 2 518 Menschen waren im Mai arbeitslos und über die Agentur für Arbeit (1 322) und das Jobcenter (1 196) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Zum Vormonat sind das 148 und zum Vorjahr 419 Personen weniger.

Landkreis Neu-Ulm

Der Wonnemonat beschert erneut Rekorde am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sank im Agenturbezirk Donauwörth (Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm) im Mai um 0,1 Prozentpunkt und liegt nun beim deutschlandweit niedrigsten Wert von 1,7 Prozent (Vorjahr: 2,0 Prozent.) Zum Stichtag waren 5.219 Arbeitslose gemeldet (minus 257 zum Vormonat, minus 786 zum Vorjahr).

„Der Arbeitsmarkt in unserer Region stellt sich auch im Mai prächtig dar. Die Arbeitslosenquote ist nochmals gesunken und wir haben den absolut niedrigsten Bestand an Arbeitslosen seit über 30 Jahren.