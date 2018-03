Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote in der Region sinkt saisonbedingt

Ulm / SWP

Im März ist die Arbeitslosenquote in in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Neu-Ulm gesunken. Nicht ungewöhnlich für die Saison.

Der Frühling macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar: Im März sank die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte. Das teilte die Agentur für Arbeit Ulm am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Dies sei erneut der niedrigste Wert aller Arbeitsagenturbezirke in Baden-Württemberg. „Der Frühling hält auch am regionalen Arbeitsmarkt Einzug, nach einer Seitwärtsbewegung im Februar ist die Arbeitslosigkeit im März deutlich zurückgegangen“, wird Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm, in der Pressemitteilung zitiert. „Natürlich spiegelt sich darin der saisonübliche Aufschwung, ich gehe aber davon aus, dass der Arbeitskräftebedarf in der Region auch über das Frühjahr hinaus hoch bleiben wird“, erklärt Auch.

Im Stadtgebiet Ulm waren im März 2.347 Menschen auf Arbeitssuche. Zum Vorjahresmonat nahm die Zahl der Arbeitslosen um 425 ab, im Vergleich zum Vormonat sank die Arbeitslosenquote um 0,1 auf 3,4 Prozent. Zum Vorjahr sank die Quote im Stadtgebiet um 0,7 Prozentpunkte.

Im Alb-Donau-Kreis waren 2.757 ohne Arbeit. Das sind 103 Menschen weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Alb-Donau bleibt konstant bei 2,5 Prozent.

Auch im Landkreis Neu-Ulm ist die Arbeitslosenquote gesunken: 2.091 Menschen waren zum Stichtag als Arbeitssuchend gemeldet, das sind 181 weniger als im Vormonat und 240 im Vergleich zum Vorjahr. „Die stabile konjunkturelle Lage und die saisonübliche Belebung des Arbeitsmarktes sorgten für die guten Rahmenbedingungen bei der Arbeitssuche“, erläutert Richard Paul, Leiter der Agentur für Arbeit Donauwörth, in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Donauwörth, zu deren Bezirk der Landkreis Neu-Ulm gehört. „Von der Frühjahrsbelebung konnten vor allem die Männer profitieren, da diese verstärkt in Außenberufen tätig sind und ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten. Erfreulich ist außerdem der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den schwerbehinderten Menschen um 12,5 Prozent.“