Mit 60 Menschen in einem sechs Meter langen Schlauchboot, so kam der syrische Flüchtling Mohamad Henawi nach Europa. Jetzt, gerade mal fünf Jahre später, sitzt er an seinem Schreibtisch in der Ulmer Agentur für Arbeit: Er spricht fließend Deutsch, hat seine Ausbildung abgeschlossen und eine Ste...