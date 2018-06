Diskussion Arbeit und Familie unter einen Hut bringen?

Ulm / Christoph Mayer

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist schon grundsätzlich ein Problem. Wie mag es erst im Bereich der medizinischen Berufe aussehen? Überlastete Ärzte, erschöpfte Pflegekräfte, permanenter Personalnotstand, ein Klinikalltag, der auf Kante genäht ist – das ist der Status quo.

Lassen sich familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle – und da geht es nicht nur ums Großziehen von Kindern, sondern auch immer häufiger auch um die Pflege gebrechlicher Eltern – in Gesundheitsberufen überhaupt ansatzweise umsetzen? In einem Umfeld, in dem Schichtbetrieb unabdingbar ist, weil kranke oder bedürftige Menschen rund um die Uhr Betreuung brauchen? Das war das Thema eines Vortragsabends mit anschließender Podiumsdiskussion in der Galerie der SÜDWEST PRESSE. Zu Gast: der Wissenschaftliche Beirat des Bundesfamilienministeriums, dessen Vorsitzender der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Jörg Fegert ist.

Für Dr. Martin Bujard, Forschungsdirektor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, steht fest, dass man „die Arbeitszeit neu denken muss“. Die junge Elterngeneration favorisiert Erhebungen eines Instituts zufolge überwiegend das „Zweiverdienermodell“, will gemeinsam zum Lebensunterhalt beitragen, wenn auch nicht fifty-fifty. „Frauen geht es zumindest in den ersten Erziehungsjahren um Teilhabe am Berufsleben, Männern dagegen um Teilhabe an Betreuung.“ Die Lösung, die allerdings vielfach Vision ist: „atmende Lebensläufe“, bei denen beide Partner ihre Arbeitszeit phasenweise auf 80, 70, 60 oder 50 Prozent reduzieren und später wieder aufstocken – wobei dies gerade bei Frauen schwierig ist. „Sie stecken dann oft in der Teilzeitfalle.“

Auch in Gesundheitsberufen seien atmende Lebensläufe möglich, glaubt Bujard. Allerdings eingeschränkter als anderswo. Denn der Steuerungsaufwand für den Arbeitgeber sei in Kliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen extrem hoch. Voraussetzung, dass es klappe, sei, dass Teilzeitwünsche langfristig angemeldet und somit gut planbar würden. Auch dürfe es nicht zu viele unterschiedliche Arbeitszeitmodelle geben, weil das die Situation verkompliziere. Entscheidend sei zudem der Wille des Arbeitgebers, Beschäftigten entgegenzukommen.

Was Kliniken tun können, wollte Fegert vom stellvertretenden Leitenden Ärztlichen Direktor des Uni-Klinikums Ulm, Prof. Peter Möller, wissen. „Schwierig“, meinte der angesichts der teilweise alarmierenden Personalknappheit speziell in der Pflege. Zwar habe die Ulmer Klinikleitung „die Zeichen der Zeit erkannt“, so der Pathologe, und stelle 45 neue Pflegekräfte ein, „um die Not auf den Stationen zu lindern“. Das Problem sei allerdings, dass der leergefegte Pflegekräftemarkt diese Stellen unter Umständen nicht hergebe.

Wille zur Verbesserung

Der Wille zur Verbesserung der Arbeitssituation sei da – auch beim Kaufmännischen Direktor, so Möller. Andererseits müsse man auch sehen, dass die in den laufenden Tarifverhandlungen im Raum stehende Gehaltssteigerung von sechs Prozent das Ulmer Klinikum mit sechs Millionen Euro Mehrausgaben im Jahr belasten würde. „Damit wären wir schon wieder in der Verlustzone.“ Und der Spielraum für familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle würde noch geringer.

Auch für Dr. Dieter Grupp steht fest: Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat im Klinikalltag eine Grenze. „Je mehr Vereinbarkeit ich schaffe, desto größer wird die Belastung für die Vollzeitarbeitskräfte“, so der Geschäftsführer des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg. Doch auch Hundert-Prozent-Kräfte hätten Wertschätzung verdient.

Prof. Harald Gündel hat in Studien festgestellt, dass Krankenhausmitarbeiter mit besonders viel Idealismus ins Berufsleben starten. Auf genau diesen Idealismus baue das Krankenhaussystem, sagte der Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin am Ulmer Uni-Klinikum. Es nehme das Sichaufopfern der Mitarbeiter billigend in Kauf. Mit den Jahren stellten sich beim Personal zwangsläufig körperliche und seelische Beschwerden ein. „Es gibt extrem wenige Pflegekräfte jenseits der 50, die noch in Vollzeit arbeiten. Das sagt viel aus.“

Einig war man sich, dass die Kliniken alleine es nicht richten können. Auch die Strukturen drumherum müssten stimmen. Gündel plädierte für einen „Quartiersansatz“, bei dem auch umliegende Einrichtungen wie beispielsweise Kitas mit eingebunden werden, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen.